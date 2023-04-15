Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu aşkı tam gaz

Uzun süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği geçtiğimiz yıl yaz Alaçatı'da belgelenmişti.

Çift, birlikteliklerinin ortaya çıkmasından sonra sık sık aşk pozlarını paylaşıyor. Son olarak Gürbüz, sevgilisiyle birlikte çekilen yeni fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, Hacıoğlu ile bu siyah-beyaz filtreli fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Bir hayli keyifli olduğu görülen Gürbüz'ün, "Bir" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden ilgi gördü.