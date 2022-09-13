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Aslıhan Gürbüz'den sevgilisi İsmail Hacıoğlu’nun paylaşımına olay yorum: Hacı naptın dobloyu sattın mı?

'Yahşi Cazibe' dizisiyle yıldızı parlayan ve 'Ufak Tefek Cinayetler'deki performansıyla dikkat çeken Aslıhan Gürbüz, sevgilisi İsmail Hacıoğlu’nun paylaştığı aşk pozuna kayıtsız kalmadı. Gürbüz’ün yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 17:53
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İsmail Hacıoğlu'nun paylaşımına sevgilisi Aslıhan Gürbüz'den güldüren yorum

Aslıhan Gürbüz'den sevgilisi İsmail Hacıoğlu’nun paylaşımına olay yorum: Hacı naptın dobloyu sattın mı?
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‘Yahşi Cazibe’nin ardından ‘Ufak Tefek Cinayetler’ ile 'Masumlar Apartmanı' ile yıldızı parlayan oyuncu Aslıhan Gürbüz ile 'Mahkum’ dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz ay Karadeniz tatiline çıkmıştı.

Hacıoğlu, Gürbüz’le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti. İsmail Hacıoğlu-Aslıhan Gürbüz çiftinden geçtiğimiz haftalarda ilk paylaşım gelmişti.

Mutlu birliktelikleri devam eden Hacıoğlu ve Gürbüz'den yeni fotoğraflar geldi. İsmail Hacıoğlu, sevgilisi ile verdiği pozu, "Sensedim..." notuyla Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Aslıhan Gürbüz de İsmail Hacıoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı. 39 yaşındaki ünlü isim paylaşımına; “Hacı naptın doblo yu sattın mı?" notunu düştü. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan  oyuncu ise "Sorma hacım ya" yorumunu yaptı. İkili arasındaki bu sözler dikkat çekerken Çiftin mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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