Öğrencilerden duygulandıran 10 kasım kareografisi

10 Kasım 1938’de saat 9’u 5 geçe Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.
10 Kasım’da her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu unutulmaz lider Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü saygı ve minnetle anılıyor.
Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu ve Esentepe Ortaokulu'ndan 150 öğrencinin katılımıyla 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Atatürk Haftası çerçevesinde koreografi hazırlandı.
Koreografide öğrenciler ilk olarak bir saat oluştururken, sirenler eşliğinde saat 09:05'te durdu.
Koreografide sonsuzluk işareti de oluşturulurken, Atatürk posteri açıldı.
Öğrencilerin hazırlamış olduğu koreografi, büyük beğeni topladı.
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