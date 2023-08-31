Atatürk diye badem bıyıklı birinin fotoğrafını koydular. Posta Gazetesi’nden skandal

Hayatınızda hiç mi Atatürk fotoğrafı görmediniz? Posta Gazetesi 30 Ağustos ilanında Atatürk’e büyük saygısızlık yaptı. Yandaş gazete Atatürk’e hiç benzemeyen badem bıyıklı olan başka birinin fotoğrafını manşete taşıdılar.

Atatürk diye badem bıyıklı birinin fotoğrafını koydular. Posta Gazetesi’nden skandal

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz zaferinin dün 101’nci yıldönümüydü. Tarihi zafer ülke genelinde ulusal bayram olarak kutlandı.

Gazeteler, haber siteleri de büyük zafere manşetelerde ve sayfalarında yer verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gazeteler 30 Ağustos'la ilgili ilanlarını yayımladı.

Posta Gazetesi'nin 30 Ağustos ilanında kullandığı Atatürk fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

İŞTE O FOTOĞRAF:

yuytjki.jpg

Gazetenin ilk sayfasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı ilanındaki Atatürk fotoğrafının Atatürk’e hiç benzememesi tepki topladı.

Fotoğrafın Atatürk'e benzememesi tepki çekerken aynı zamanda badem bıyıklı olması dikkatler kaçmadı.

Konuyla ilgili binlerce yorum yapılırken, yüzlerce tepki de geldi.

GELEN TEPKİLER ŞÖYLE:

21.jpg

22.jpg

İlgili Haberler
HalkTV'de kendisine tarihçi diyen adamdan skandal sözler: Millet 30 Ağustos'tan sıkıldı
İzmir'de motosiklet ve klasik otomobillerle '30 Ağustos' korteji
İzmir'de motosiklet ve klasik otomobillerle '30 Ağustos' korteji
Tüm caddeyi su basmasına rağmen 30 Ağustos yürüyüşünü gerçekleştirdiler
Abdullah Gül 30 Ağustos'u yorumları kapatarak kutladı. Bu kez hastalanmadı
Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Uyuyan sapık babaya baltalı saldırı. Genç kızlarını taciz etmişti. Yine Suriyeli yine dehşet Güncel
Uyuyan sapık babaya baltalı saldırı. Genç kızlarını taciz etmişti. Yine Suriyeli yine dehşet
Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ'cü yakalandı Güncel
Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ'cü yakalandı
Prostat büyümesinde 10 kritik belirti Sağlık
Prostat büyümesinde 10 kritik belirti
'Hakemlik yerine noterliğini yaptılar'. Memur-Sen'den Hakem Kuruluna zam tepkisi Ekonomi
'Hakemlik yerine noterliğini yaptılar'. Memur-Sen'den Hakem Kuruluna zam tepkisi
ASELSAN ve SSB'den 490 milyon liralık imza Ekonomi
ASELSAN ve SSB'den 490 milyon liralık imza
Son Dakika... Malatya'da deprem Güncel
Son Dakika... Malatya'da deprem
Trabzonspor'da forvet harekatı sürüyor. 2 isim için harekete geçildi Spor
Trabzonspor'da forvet harekatı sürüyor. 2 isim için harekete geçildi