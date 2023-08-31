Atatürk diye badem bıyıklı birinin fotoğrafını koydular. Posta Gazetesi’nden skandal

Hayatınızda hiç mi Atatürk fotoğrafı görmediniz? Posta Gazetesi 30 Ağustos ilanında Atatürk’e büyük saygısızlık yaptı. Yandaş gazete Atatürk’e hiç benzemeyen badem bıyıklı olan başka birinin fotoğrafını manşete taşıdılar.