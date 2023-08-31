Atatürk diye badem bıyıklı birinin fotoğrafını koydular. Posta Gazetesi’nden skandal

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz zaferinin dün 101’nci yıldönümüydü. Tarihi zafer ülke genelinde ulusal bayram olarak kutlandı.
Gazeteler, haber siteleri de büyük zafere manşetelerde ve sayfalarında yer verdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gazeteler 30 Ağustos'la ilgili ilanlarını yayımladı.
Posta Gazetesi'nin 30 Ağustos ilanında kullandığı Atatürk fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.
İŞTE O FOTOĞRAF:
Gazetenin ilk sayfasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı ilanındaki Atatürk fotoğrafının Atatürk’e hiç benzememesi tepki topladı.
Fotoğrafın Atatürk'e benzememesi tepki çekerken aynı zamanda badem bıyıklı olması dikkatler kaçmadı.
Konuyla ilgili binlerce yorum yapılırken, yüzlerce tepki de geldi.
GELEN TEPKİLER ŞÖYLE: