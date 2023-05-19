Atatürk hangi takımı tutardı? 19 Mayıs nasıl bayram oldu, 3 büyüklerin rolü. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı.

Kimilerinin tüyleri diken diken oluyor ama kendisini Türk olarak tanımlayan herkes için en önemli günlerden biridir bugün.

Tüyleri diken diken olanların ne olduğu belli değildir zaten. Onları Neyzen Tevfik tarif etmiş zamanında:

"Geldikleri gibi gitmediler.

Kimi itini bıraktı, kimi bitini.

Kimi de piçini bıraktı.

Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil."

Onun için aldırmayın. Bizden değil onlar.

Çünkü her Türk evladı için en önemli günlerden biridir bugün; bir kere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "doğum günüm" dediği gündür.

Sadece onun değil; Türkiye Cumhuriyeti'nin de doğum günüdür.

Kutlu olsun.

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Sık sık gündeme gelir; Atatürk hangi takımı tutardı?

Önce Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs nasıl Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştü? Bunu hatırlayalım.

Türkiye'nin 3 büyük kulübü; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sadece bir spor kulübü olmadıklarını, aynı zamanda Atatürk'ün izinden ayrılmayan, cumhuriyetin temelini koruyan birer sivil toplum örgütleri olduğunu da hatırlayalım.

Tarih 24 Mayıs 1935. Fenerbahçe'nin sahasında 3 büyük kulüp sporcuları "Atatürk Spor Günü'nü kutlarlar. Yüzlerce sporcu aynı kıyafetlerle resmi geçit yaparken, alkıştan yıkılır ortalık.

Bir süre sonra her yıl yapılan Spor Kongresi toplantısında Beşiktaş'ın kurucularından Ahmet Fetgeri Aşeni söz ister. Beşiktaş tarihini detaylarıyla yazan, arkasında ölümsüz eserler bırakan tarihçi yazar Vâlâ Somalı, "Bir Eser Beşiktaş" isimli kitabında o kongreyi şöyle yazar:

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Beşiktaş’ın kurucularından Ahmet Fetgeri Bey, ilk gün kürsüye çıktı ve şu teklifi yaptı:

"Muhterem Kongre üyeleri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, uzun zamandan beri tasarlanmakta olduğu bir spor projesini, kardeş kulüpler Fenerbahçe ve Galatasaray ile İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz bu 'Atatürk Günü'nün tüm Türk Gençliği’ne mal edilebilmesi için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında ve her yıl yapılmasını teklif ediyorum. Kabul edilmesi halinde bu karar, Beşiktaş Kulübü’nden çok, kongrenin onuru olacaktır. Saygılarımla."

Ahmet Fetgeri Bey, alkışlar arasında kürsüden indikten sonra, tasarı oylamayla kabul edildi ve Atatürk’e arz edildi. Ebedi Şef, bu güzel tasarıyı tereddüt etmeden kabul etti ve kanunlaştırdı."

19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı.

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O günden bugüne kutluyoruz Atamızın doğum gününü. Üç büyüklerin; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın unutulmaz katkısı vardır temelinde.

Üç büyükler sadece bir spor kulübü değildir, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleridir, sesidir.

Görüyorsunuz işte.

Hala zaman zaman "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırırlar tribünlerde.

PKK'yı da protesto ederler...

Fenerbahçeli taraftarların dün akşamki Trabzonspor maçında yaptığı gibi "Meclis'te Hizbullah'ı istemiyoruz" diye seslerini de yükseltirler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması için en küçük olumsuzlukta bile el ele verirler.

Onun için...

Atatürk Beşiktaş'tır, Fenerbahçe'dir, Galatasaray'dır.

Türkiye'deki tüm kulüpler için geçerlidir bu.

Atatürk zeki çevik ve ahlaklı sporcuların önderidir.

Önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değildir. Önemli olan hangi kulübün Atatürk'ün izinden gittiğidir.

Onun için... Atatürk'ün hangi takımı tuttuğunu bırakın. Siz onun gösterdiği yolda ilerliyor musunuz? Ona layık mısınız, buna bakın.