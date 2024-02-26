Atatürk'e 'soysuz' diyenlerin hepsi bir karede. Resmi büyütüp çelenkleri gönderenlerin ismine bakın

Kaynak: Haber Merkezi Serpil Demir
Atatürk'e 'soysuz' diyenlerin hepsi bir karede. Resmi büyütüp çelenkleri gönderenlerin ismine bakın
Oğuzhan Atsız, sosyal medya hesabından, Halil Konakçı ve Şevki Yılmaz’ın da içinde bulunduğu bir fotoğraf karesi paylaştı ve “Atatürk’e soysuz diyen namussuzların hepsi bir karede” yorumunu paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Atsız, sosyal medya hesabında, Atatürk düşmanlığıyla tanınan kişilerin bir restoranın önünde çektirdikleri fotoğrafı paylaştı ve “Atatürk’e soysuz diyen namussuzların hepsi bir karede. Bu alçakların yüzünü unutmayın!” açıklamasında bulundu.

ekran-goruntusu-2024-02-26-164308.pngGeçtiğimiz günlerde II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu'nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde, eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, Atatürk’e lanet okumuş ve Atatürk hakkında “Selanik’ten gelen dönme” tabirini kullanmıştı. Bu söylemler sırasında düğünde bulunan, şeriat yanlılığı ve Atatürk düşmanlığıyla bilinen Halil Konakçı’nın da güldüğü ve “amin” dediği görülmüştü.

ggu5eslxaaapyy0.jpegNasuh Bektaş ise, Atsız’ın paylaşımını alıntılayarak, “Resmi büyütüp çelenkleri gönderenlerin ismine bakınız.” yorumunda bulundu. Gönderilen çelenklerin arasında Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın ve İstihbarat Başkanı Selami Yıldız’ın da olması dikkat çekti.

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