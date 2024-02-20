Atatürk'ün Meclisi'nde vekillik yapan Şevki Yılmaz Atatürk'e "Selanik dönmesi" dedi. Savcılar nerede?

Osmanlı hanedanının soyundan gelen Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul’da düzenlenen mehteranlı düğün töreninde Yiğit Onur Kaya ile evlenmiş, çiftin evliliklerine İlber Ortaylı ve eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz şahitlik ederken, Halil Konakçı’da törende görüntülenmişti.

Düğünde eski milletvekili Şevki Yılmaz’ın düşmanla işbirliği yapanları savunurken kullandığı skandal ifadeler gündem oldu.

Mikrofonu eline alan Şevki Yılmaz, ‘‘Osmanlı ile iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetliyorum’’ dedi. Kendisiyle aynı karede bulunan İlber Ortaylı ise bu sözler üzerine küçük bir tepki göstererek yan tarafa doğru baktı ama herhangi bir tepkide de bulunmadı.

Yılmaz’ın sözleri sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar tarafından da büyük tepki topladı.

ŞEVKİ YILMAZ KENDİNİ SAVUNDU: ATATÜRK'Ü KASTETMEDİM

HaberVakti.com'dan Bülent Deniz'e konuşan Şevki Yılmaz, tepki çeken açıklamaları sonrası kendini savunarak şu ifadeleri kullandı:

''Osmanlıyla iftihar ediyorum ve Osmanlı'yı süren soysuzlarıda lanetle anıyorum. Evet!

Lanetliyor ve lanetle anıyorum! Siyonizmi, Herzl'leri, Müstevlilerle amaç birliği yapan içimizdeki ağaç kurtları sabatayistleri!

Osmanlı’nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mebusu Sebatayist Emanuel Karasu'ları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptani ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamid’i tahtan indirip Selanik’e mahkum eden soysuzları! Bizim kastımız O soysuzlar ve avanesidir, işbirlikçileri, zındıka komitasıyla kolkola giren, koca sultanı yıkanlardır.

Osmanlı ailesinin en mutlu günlerinde bile buruk ve hüzünlü halini görünce Osmanlı ailesini Türkiye’den kovan, ismini saydığım soysuzlara lanet ettim. Bu benim görevimdir. Dünyada hiçbir ülke hanedan ailesini sürmemiştir. Ama koskoca Osmanlı’yı yıkmakla kalmadı bu Siyonistler, aileyi dahi sürmüşlerdir. Bu, küresel emperyalistlerin 1071'in, 1453'ün intikamını alma planıydı! İngiliz soysuzun hedefiydi ve gerçekleştirdiler. Ben, hiçbir kimsenin ismini zikretmediğim halde niyet okuyanlarla ve iftira atanlarla da hukuk önünde hesaplaşacağız.’’

MERAL AKŞENER TEPKİ GÖSTERDİ

Meral Akşener de söz konusu videoya sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

Kirli zihniyetlerine yüce dinimizi alet eden bu ahlaksızlar,

Atatürkümüzün gölgesinden bile korkan bu hazımsızlar,

Sözde devlet görevlisi olan bu şarlatanlar; şimdiye kadar her türlü şey oldular da bir tek insan olamadılar!

O yüzden sadece tutuklanmaları değil, acilen tedavi de edilmeleri lazım.

Türk milletinin iradesine, vatanına, Cumhuriyetine ve Atatürk’üne hainlik eden bu alçakların bir an önce hak ettikleri yere gönderilmesi lazım!

ÜMİT ÖZDAĞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Özdağ söz konusu sözlere şu ifadelerle tepki gösterdi:

‘Şevki Yılmaz, Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum diyerek Atatürk ve TBMM’ne hakaret etmiştir. Bu adama derhal dava açılmaz ise Cumhuriyetin savcısı kalmamış demektir: Şevki umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm. Bu arada düğünü yapan Osmanlı ailesi de bunun gibi adamları düğünlerine davet ederek sürülmeyi hak ettiklerini bir kez daha göstermişler.'

NİKAH ŞAHİTLERİ İLBER ORTAYLI VE ŞEVKİ YILMAZ'DI

Diğer taraftan düğün töreni mehter takımı ile yapılırken törene katılan isimler dikkatlerden kaçmadı. Çiftin nikah şahitleri İlber Ortaylı ve eski Refah Partili Milletvekili Şevki Yılmaz'dı.

Düğün töreni Kuran tilaveti ile başlarken Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya’nın girmesi ile mehter takımı marşlar çalmaya başlamıştı. Evlenen yeni çiftin nikahı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyılmıştı.

TÖRENE KATILAN İSİMLER KİMLERDİ?

Düğün töreni ile dünya evine giren Berna Sulta Osmanoğlu ile Yiğit Onur Kaya’nın törenine İlber Ortaylı, laiklik karşıtı vaazları ve şeriat çağrıları ve skandallarıyla sürekli gündemde olan Halil Konakçı ve sunucu Pelin Çift de katıldı.

FETÖCÜLERE AF İSTEMİŞTİ

‘‘Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum’’ sözleriyle sosyal medyada tepki toplayan Şevki Yılmaz geçmiş dönemdeki skandallarıyla da anımsanıyordu

Yılmaz, habervaktim.com'da kaleme aldığı yazısında "Milletimiz vatandaşlık görevini yerine getirdi! Sıra İktidarımızda!" diyerek FETÖ’cülere af çağrısı da yapmıştı.

"FETÖZEDE MAĞDURLARI KARDEŞLERİMİZDEN ÖZÜR DİLENEREK TÜM SOSYAL HAKLARI ACİLEN İADE EDİLMELİDİR"

Yılmaz, "İftiraya dayalı itiraflarla; işinden, aşından hatta eşinden edilen, ceza yiyen FETÖzede mağdurları kardeşlerimizden özür dilenerek tüm sosyal hakları acilen iade edilmelidir!

Ayrıca din istismarıyla ve uyduruk rüyalarla aldatılan cezaevlerinde vardiyalı yatmaya devam eden çoğunluğunu hanımların oluşturduğu “ibadet bölümü” dediğimiz mahkûmlara da mutlaka af çıkarılarak devlet millet kaynaşması yeniden sağlanmalıdır!" demişti.

SKANDAL HUTBE

Kocaeli’de geçmiş dönemde bir camide hutbe veren Şevki Yılmaz, yurttaşların oyları ile yapılan hizmetin günahları sildiğini söylemiş ve "Yaptığınız boğaz köprüleri, yaptığınız devasa hastaneler, hızlı trenler. Yeter ki Allah’ın kullarına hizmet edin. Hepsi günahlarını silecek” ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz, “kürtçülük" yapanların, "alim katillerine” yol verenlerin zulme ortak olduğunu aktarmıştı.

ATATÜRK’E HAKARETLERİ BİTMİYOR

Atatürk’e hakaret suçlamasıyla defalarca yargılanan Yılmaz, Çanakkale Zaferi ile ilgili yaptığı paylaşımlarda Padişah Meclisi’nin onayladığı Sevr Anlaşması ile ülkenin parçalara bölündüğü gerçeğini bir kenara bırakıp tüm savaşlardan galip gelindiği halde kalelerin bir bir geçildiğini ilmi, fikri, iktisadi ve siyasi yollarla işgal edildiğini öne sürdü. Şevki Yılmaz, “İhanete çanak tutan çakma kahramanlar” sözleriyle de Atatürk’e hakaret etmişti.