Atatürk'ün Ankara'da en sevdiği lokanta

Mustafa Kemal Atatürk, bir kahve içip ve öğlen yemeği yiyebilsin diye Gazi Orman Çiftliği içinde kurulan Merkez Lokantası zamanla Atatürk'ün en sevdiği mekân olur.

Atatürk'ün Ankara'da en sevdiği lokanta

Ankara'da 1925 tarihinde bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından hayata geçirilen Gazi Orman Çiftliği içinde hizmet veren Merkez Lokantası Mustafa Kemal'in Ankara'da en sevdiği lokantaydı.

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Gazi’nin İsmet İnönü ile olan bir fotoğrafı da yine çok sevdiği Merkez Lokantası’nda çekilmişti.

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Gazi Mustafa Kemal’in sabahları bir kahve içebilsin, öğle vaktinde yemeğini yiyebilsin diye yapılan bir sundurma / mutfak ile başlayan lokanta zamanla devrimin kimi kritik kararlarının alındığı toplantılara ev sahipliği yapan bir mekâna dönüşür...

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