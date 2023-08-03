Zafer Arapkirli’den AKP’ye: Atatürk’ümüze biz sahip çıkarız

Disney Plus’ın 29 Ekim’de yayınlanacağını açıkladığı Atatürk dizisinin platformdan yayınlanmayacağını açıklaması sonrası büyük tepki yağdı. Gazeteci Zafer Arapkirli AKP’ye çağrı yaparak “Disney ile de Ermeni lobisiyle de biz mücadele ederiz. Siz sahtekarlık edip olaya karışmayın. Ayıp oluyor” dedi.

Zafer Arapkirli’den AKP’ye: Atatürk’ümüze biz sahip çıkarız

Disney Plus, Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de yayınlayacağı "Atatürk" dizisi hakkındaki kararını değiştirdi. Disney Plus'ın kararını değiştirmesinde Ermeni lobisinin etkili olduğu belirtildi. Bu karar sonrası Türkiye'de her kesimden tepki yağdı. Twitter'da konu günlerdir birinci gündem maddesi oldu. Disney Plus hakkındaki iddialar için RTÜK de inceleme başlattı. Türkiye'de binlerce Disney Plus üyesi aboneliklerini iptal ettirdi, ettirmeye de devam ediyor.

Tepkilerin ardından Disney, diziyi FOX ve Lanistar Medya tarafından iki film olarak televizyon ve sinemalarda seyirciyle buluşturacaklarını açıkladı.

"ATATÜRK'ÜMÜZE BİZ SAHİP ÇIKARIZ..."

Yaşananlarla ilgili usta gazeteci Zafer Arapkirli çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. 'Atatürk'ümüze biz sahip çıkarız...' başlığıyla Twitter'da bir dizi paylaşım yapan Arapkirli AKP'nin Atatürk arşivini açtı, "Disney ile de Ermeni lobisiyle de biz mücadele ederiz. Siz sahtekarlık edip olaya karışmayın. Ayıp oluyor." dedi.

İşte Arapkirli'nin o paylaşımları:

“100 yıllık hıncını almak için, o yüce insanı "Ayyaş" diye aşağılamaya çalışanlar, adının verildiği her yeri yıkanlar kapatanlar değil.

Memleketin dört bir köşesinde bir tane bile "ATATÜRK Stadyumu" bırakmayanlar. Anıtlarına çelenk koymak isteyenleri engelleyenler değil.

Okullarda O'nun ilkelerinin öğretildiği ders müfredatını utanmazca budayanlar değil.

O'na TV'lerde, vaazlarda küfredenleri, heykellerini kırmaya teşebbüs eden alçakları himaye edenler değil.

Fesli Şarlatanları hastanelerde ziyaret edenler, okul kürsülerinde camilerde hakaret edenlerin sırtlarını sıvazlayanlar değil.

Köşelerinde "10 Kasım'da niye ayağa kalkıp saygı duruşu yapacağım ki?" diye yazıp, sonra iklim değişince kıvıran dansöz yazarlar değil.

Tarihin yazdığı bir Çanakkale Zaferi'ni, O'nun adını kasten geçirmeden anıp, "Evliya-enbiya kazandı o savaşı" diyenler değil.

Kurduğu Cumhuriyet'in ilk adımı 19 Mayıs'ın, Büyük Zafer'in, ve Cumhuriyet Bayramı'nın yıldönümlerini "unutturmak" isteyenler değil.

Manevi huzuruna yandaşlarını toplayıp, o yüce mabedin huzurunda saygısızca "kendi ismini bağırttıranlar" değil.

O'nun posterini oraya buraya kasten "Baş aşağı" asıp sonra pişkin pişkin "Hata olmuş, ehi ehi" diye yavşakça sırıtanlar değil.”

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