İYİ Parti'den Disney'in Atatürk dizisini kaldırmasına zehir zemberek açıklama

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yayına başlayan Disney Plus platformu Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisini duyurmuş ve 2023 yılı içerisinde yayınlanacağını açıklamıştı.

Platform geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldırmıştı. Disney Plus gelen tepkiler üzerine ise Atatürk dizisini yayınlayacağını duyurmuştu. Ancak dizinin Disney Plus'ta yayınlanmayacağı, Fox TV ekranlarında ve ardından ise sinemada seyirciyle buluşacağı ortaya çıktı. Disney'in ise skandal kararı Ermeni lobisinin baskılarıyla aldığı iddia edildi.

Disney Plus’ın Atatürk dizisini yayınlamayacağını açıklamasının ardından gerek siyasilerden gerek sanatçılardan gerekse vatandaşlardan peş peşe tepkiler geldi. Dizinin platformdan kaldırılma kararına bir tepki de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş’tan geldi.

"KİMSE ATATÜRK SEVGİMİZİ SINAMASIN"

Taş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi; "Türkiye'de ve dünyada hiç kimse Atatürk sevgimizi sınamasın! İnci tanesi gibi dört bir yana saçılsak da mevzu Atatürk ve onun aziz hatırasına saygısızlık olduğunda demir yumruk olmasını da çok iyi biliriz. Bu dizinin tüm dünyada yayımlanmasından başka bir yolu asla kabul etmiyoruz."