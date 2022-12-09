Atatürk’ün kapattığı tarikatlar son 20 yılda nasıl güç haline geldi

İsmailağa bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G’yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığının ortaya çıkmasıyla tarikat ve cemaatler yeniden gündeme oturdu.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; 1925’te çıkarılan 677 sayılı “tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması”na ilişkin yasayla yasaklanan tarikat ve cemaatler, özellikle AKP iktidarıyla birlikte yeniden güç kazanarak vakıf ve dernekler aracılığıyla faaliyetlerini sürdürüyor. İsmailağa bağlantılı çok sayıda yöneticisi bulunan Diyanet ise istismar skandalına karşı günlerce sessiz kaldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise dün Rusya’da düzenlenen bir foruma “onur konuğu” olarak katıldı.

BÜROKRASİDE ONLAR VAR

Emekli müftü Gani Aşık, cinsel istismar skandalına “İğrenç, tiksindirici ve alçaklıktır” tepkisini gösterdi. “Halkın utancından yüzüne perde tuttuğu bu sapkınlık konusunda Diyanet, bugüne değin sessiz kaldı” diyen Aşık, kurumun kadrosunda İsmailağa mensubu bürokratların olduğunu anımsatıp “Suskunluğun bir nedeni de hiç kuşkusuz tarikat ve cemaatlerin laik Cumhuriyeti teslim alması gerçeğidir. Söz konusu tarikat liderinin cenazesinde devlet tam kadro hazır bulundu ve cumhurbaşkanı ‘fikri önderimiz’ dedi. İhvancı iktidarla birlikte devlet yönetimine Atatürk değil, tarikatlar yol gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"ZİRVEYE ULAŞTI..."

Prof. Dr. Şahin Filiz ise “tarikatların Türk siyasetini rehin aldığını” söyledi. “Çocuklarımızın istismarı, Türk toplumunun ahlakına, İslam dinine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir suikasttır. Bu çocuk istismarı olayı, tarikat ve cemaatlerin Türk siyaseti üzerindeki vesayetinin iktidarda zirveye ulaştığının resmidir” diyen Filiz, iktidarın tarikat ve cemaatlere ucu açık destek sağladığını, bu yapıların da yaptıkları her şeye dini kılıf bularak davranışlarını meşrulaştırmaya çalıştığını vurguladı.

Filiz, şunları söyledi: “Çocuklarımızın daha bebek yaşlarında kara çarşaflara sarılması, tarikat yurtlarında cinsel istismarlara uğraması, öldürülmesi, sokaklarda dini kıyafetlerle gövde gösterisi yapmaları, 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğrayacağını bağıra bağıra ilan etmişti. İktidar, tarikat ve cemaatlerin bu faaliyetlerine ‘Dur’ diyebilirdi. Bunu diyebilmek için de Atatürk ilke ve devrimleri, cumhuriyet değerleri ve laik sosyal bir hukuk devleti ile ‘hesaplaşmak’ paranoyasından kurtulmalıdır. Böyle giderse benzer vahim sonuçların tekrarlanmayacağına kimse garanti veremez.”

“Siyasi iktidarın ve muhalefetin bu insanlık dışı cürüm karşısında tepki vermekte geç davranması, siyasetin tarikatlar ve cemaatlerce derinlemesine rehin alındığının resmidir” diyen Filiz, şöyle devam etti: “Diyanet İşleri Başkanlığı bile mevcut başkanı eliyle ‘bypass’ ederek tarikat ve cemaatlerin sözünden çıkamayacak duruma düşmüştür. ‘Vatanı kurtarmak çocuklarımızı kurtarmakla mümkündür’ diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden sapan hiçbir siyaset tarzı, tarikat ve cemaatlerin vesayetinden ve onlara rehin olmaktan kurtulamaz. Laik Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri, etnik bölücülük ile tarikatçı gericiliğin güç birliği ile yıpratılırsa Türk milletinin geleceği için çocuklarımızın korunmasını vurgulayan Atatürk sürekli saldırıya uğrarsa, çocuklarımızı kim koruyacak?”

"MERDİVEN ALTI YAPILAR"

İlahiyatçı Prof. Dr. İbrahim Maraş, “6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bu, açıkça istismardır ve suçtur” dedi. Bunun iki temel nedeni olduğuna işaret eden Maraş, “Geleneği, her türlü rivayeti din diye dayatmanın, yaşanan hayata rağmen bir din anlayışı kurgulamanın sonucu budur. Bu zihniyetin geliştiği yerler merdiven altı dini yapılardır. Diyanet’in bu konuyu bütün açıklığıyla çözmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

DİYANET’LE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

İl ve ilçe müftülülükleri de İsmailağa bağlantılı vakıf ve derneklerle işbirliğini sürdürüyor. Son olarak 24 Ekim’de Çatalca İlçe Müftülüğü’ne bağlı Kuran kursunda düzenlenen icazet töreninde, İsmailağa Kuran Kursu Genel Müdürü Muhammet Masum Vanlıoğlu da yer aldı. 9 Ekim’de Fatih Müftülüğü’ne bağlı İsmailağa Kuran kursunda hafızlığını tamamlayanlar için Fatih Camisi’nde düzenlenen icazet törenini, Ayasofya’da Atatürk’ü hedef alan Mustafa Demirkan yönetti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İsmailağacılarla ağustosta bir araya gelmişti. Ziyarete ilişkin paylaşımlarda, “Sayın hocamız hizmetleri hakkında bilgiler verdi” denilmişti.

VAKIFTA "YILDIZLAR" GEÇİDİ

Cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı, AKP’li isimlerin de ziyaretiyle biliniyor. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, söz konusu vakfı 2019’da ziyaret etti. Akdağ’dan kısa bir süre sonra da AKP Milletvekili Mustafa Ataş vakfa gitti. Ataş, ziyaretini, “Yaptıkları hizmetler için teşekkür ettik” sözleriyle duyurdu.