Ateştacı otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...

Hatice Özen
Ateştacı otu nelere iyi geliyor? İşte mucizeleri...
İnsanların birçok sağlık sorununa şifa olan ateştacı otunun faydaları dikkat çekti.

Günümüzde, birçok insan doğal ürünler ve şifalı bitkilere yönelmektedir. Ancak, bu tür ürünleri kullanmadan önce doktor tavsiyesi almak büyük önem taşımaktadır.

Ateştacı otu, sağlık sorunlarına doğal çözüm sunmasıyla öne çıkmaktadır.

Ateştacı Otu Hakkında Bilgi: Ateştacı otu, Hünnapgiller familyasına ait, 1-3 metre yüksekliğinde, çalı formunda bir bitkidir.

Dikenli dalları ve karşılıklı konumlanmış, kenarları kertikli yaprakları vardır.

Yaprakların dibinden çıkan sarımsı yeşil çiçekleri, yaz aylarında açar.

Meyveleri olgunlaştığında siyah renge bürünür ve içerisinde dört adet çekirdek barındırır.

Faydaları...

Kabızlık giderici ve müshil etkisi vardır.

Bal ile karıştırılıp gargara yapıldığında boğaz ağrılarını hafifletir.

Kalp ritim bozukluklarına iyi gelir.

Sarılık tedavisinde kullanılır.

Kullanım Şekilleri:

Kurutulmuş meyve ve yapraklarından hazırlanan çay, sabahları bir bardak içilir.

Olgunlaşmış meyveler, kahvaltıdan önce tüketilir.

Meyvelerden şeker ve su ilavesiyle hazırlanan şurup, kahvaltıdan önce alınır.

Uyarılar:

Olgunlaşmamış meyveler kullanılmamalıdır.

Aşırı tüketim karın ağrısı, bulantı ve kusmaya neden olabilir.

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