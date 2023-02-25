Beşiktaş'tan flaş karar. 'Önemli duyuru' diyerek açıkladılar

Beşiktaş Kulübü internet sitesinden "Taraftarlarımıza önemli duyuru" başlığı ile bir açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
"Taraftarlarımıza Önemli Duyuru
Taraftarlarımız, Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de Fraport TAV Antalyaspor ile Vodafone Park’ta oynayacağı müsabakada, depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek anlamlı etkinlikte sahaya atkı, bere ve pelüş oyuncak atacaklar.
Taraftarlarımızdan Vodafone Park’ın zeminine atmak için yanlarında getirecekleri pelüş oyuncakların ebatının 40 cm’i geçmemesi ve sert olmaması hususlarına dikkat etmelerini önemle rica ederiz.
Kriterlere uymayan pelüş oyuncakların tribüne alınmayarak stadyum girişinde toplanacağını, maçın ardından tüm oyuncakların afetzede çocuklara hediye edilmek üzere deprem bölgesine gönderileceğini taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK"