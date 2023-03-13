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Şarkıcı Atiye'den üzücü haber! "Durumu ağır"

Şarkıcı Atiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı akrabalarının vefat ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı, "Çok kıymetli babaannemin durumu ağır. Tedavisi devam ediyor. Biz de bu süreçte toparlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 09:43
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"Durumu ağır" Şarkıcı Atiye'den üzücü haber!

Şarkıcı Atiye'den üzücü haber! ''Durumu ağır''
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Ünlü şarkıcı Atiye, memleketi Hatay'da meydana gelen büyük felaket sonrası ailesinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Depremde sağ kurtulan ailesinin Antalya'ya taşındığını belirten Atiye, babaannesinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Atiye "6 Şubat'ta meydana gelen depremde, Hatay'da yaşayan ailem ve akrabalarım çok etkilendi. Bir kısmını da maalesef kaybettik. Zor bir süreçteyiz. Sağ kalanların evleri yıkıldığı için farklı şehirlere yerleştirildi. Çok kıymetli babaannemin durumu ağır. Tedavisi devam ediyor. Biz de bu süreçte toparlanmaya çalışıyoruz." dedi. 
 

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