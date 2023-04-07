Güneş'i hiç böyle görmediniz. 90 bin fotoğrafı birleştirerek yaptılar

Editör: Osmancan EROK

Livescience’ın haberine göre; Astrofotoğrafçı Andrew McCarthy ve Jason Guenzel, 2017’deki tam Güneş tutulması esnasında Guenzel’in çektiği fotoğraf da dahil olmak üzere, kendi kareleri ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) fotoğraflarını da kullanarak Güneş yüzeyinin mozaiğini oluşturdu.

Fotoğraflardan bir kısmı ise NASA’nın 1995’te Avrupa Uzay Ajansı (ESA) iş birliğiyle uzaya fırlattığı Güneş ve Heliosferik Gözlemevi (SOHO) Teleskobu’ndan alındı.

McCarthy ve Guenzel, Güneş’in türbülanslı yüzeyini gösteren ve bir tenis topunun üzerindeki tüylere benzeyen “Helios Füzyonu” adını verdikleri görüntüyü oluşturmak için yaklaşık 90 bin uydu fotoğrafını bir araya getirdi.

McCarthy, yaptığı açıklamada, “Astrofotoğrafçılığın geleneksel kurallarını çiğneyecek şekilde, yıldızımızın hiper doğru görüntüsünü oluşturmak için hem bilimi hem de sanatı birleştirerek limitleri zorladık. Güneş’in tam bir mozaiğini yapmak istedik” dedi.

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