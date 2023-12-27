Atletizmin Barbie'si nefes kesti. Bakan bir daha baktı, fotoğrafları yürek hoplattı

Kaynak: Haber Merkezi
Atletizmin Barbie'si nefes kesti. Bakan bir daha baktı, fotoğrafları yürek hoplattı
Ukraynalı yüksek atlamacı Yuliya Levchenko spor hayatındaki başarılarının yanında güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 25 yaşındaki sporcuya bu nedenle "Atletizmin Barbie"si lakabı takılmış.

Son dönemin en çok konuşulan sporcuları arasında gösterilen Yuliya Levchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

ertlzozxmaav58a.jpeg

Bir yandan 2024 Olimpiyatları'na hazırlanan ve bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Ukraynalı sporcu diğer taraftan da normal yaşamından özel anları da hiç çekinmeden yayınlıyor.

ertlzogw8aeuwkj.jpeg

Türkiye'de düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda da boy gösteren Levchenko; 2016'da Rio'da ilk kez boy göstermişti. 2020'de Tokyo'da sekizinci sıradayer alan Yuliya Levchenko, Ukrayna'yı olimpiyatlarda üçüncü kez temsil edecek.

eujfc2yxaai7e0j.jpeg

Levchenko aynı zamanda iki kez 23 Yaş Altı Avrupa şampiyonu olurken, ülkesinde iki kez zirveye çıkmıştı.

gbx-o3laqaa671l.jpeg

Ulusal Salon Şampiyonası'nda 1,96 metrelik atlamayla altın madalya elde eden Yuliya Levchenko, 2019'da kaydedilen kişisel rekoru olan 2,02 metrenin üzerine çıkarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda büyük başarılar hedefliyor.

whatsapp-image-2023-12-27-at-18-30-38.jpeg

whatsapp-image-2023-12-27-at-18-33-19.jpeg

1638877684-85-sportishka-com-p-priguni-v-visotu-sport-krasivo-foto-89.jpg

whatsapp-image-2023-12-27-at-18-26-13.jpeg

whatsapp-image-2023-12-27-at-18-38-44.jpeg

Hayranları tarafından bir süper modele benzetilen Yuliya Levchenko ve çok özel fotoğrafları...

whatsapp-image-2023-12-27-at-18-32-20.jpeg

whatsapp-image-2023-12-27-at-18-32-53.jpeg

whatsapp-image-2023-12-27-at-18-38-45.jpeg

yulia-levchenko-bikini.jpg

7554158-original.jpg

whatsapp-image-2023-12-27-at-18-29-05.jpeg

whatsapp-image-2023-12-27-at-18-27-26.jpeg

whatsapp-image-2023-12-27-at-18-26-46.jpeg

e7f-asweaicesx.jpeg

gbx-pyjbuaa-mdd.jpeg

İlgili Haberler
Atatürk'le mi kandıracaksın Büyükekşi. Volkan Aliakar acı gerçeği ortaya çıkardı
Icardi'ye Süper Kupa maskesi. Özel tasarım yapıldı
Eski Süper Lig stadının tribünlerinden ağaçlar fışkırdı. Son halini sosyal medya fenomeni görüntüledi
Messi’nin 32 milyon Euroluk Ferrarisi olduğu ortaya çıktı. Dünyada 4 tane var
Zehra, Hande, Arina, Marina derken şimdi de geldi Galatasaray'a Katarina. Nefes kesen fotoğraflara bakın kararı siz verin
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Atatürk'le mi kandıracaksın Büyükekşi. Volkan Aliakar acı gerçeği ortaya çıkardı Spor
Atatürk'le mi kandıracaksın Büyükekşi. Volkan Aliakar acı gerçeği ortaya çıkardı
Asgari ücret belli oldu Gündem
Asgari ücret belli oldu
Murat Cemcir'den Ahmet Kural açıklaması 'Görüşmüyoruz, görüşmeyeceğiz de' Magazin
Murat Cemcir'den Ahmet Kural açıklaması 'Görüşmüyoruz, görüşmeyeceğiz de'
Süper Lig ve Avrupa'yı bekleyen büyük tehlike. Öfke ve endişe hakim Spor
Süper Lig ve Avrupa'yı bekleyen büyük tehlike. Öfke ve endişe hakim
TEM’de tır kazası. Ankara yönü trafiğe kapatıldı Gündem
TEM’de tır kazası. Ankara yönü trafiğe kapatıldı
Murat Ülker'den Starbucks açıklaması. Fotoğrafı gündem olmuştu Gündem
Murat Ülker'den Starbucks açıklaması. Fotoğrafı gündem olmuştu