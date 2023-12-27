Atletizmin Barbie'si nefes kesti. Bakan bir daha baktı, fotoğrafları yürek hoplattı

Son dönemin en çok konuşulan sporcuları arasında gösterilen Yuliya Levchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

Bir yandan 2024 Olimpiyatları'na hazırlanan ve bu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Ukraynalı sporcu diğer taraftan da normal yaşamından özel anları da hiç çekinmeden yayınlıyor.

Türkiye'de düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda da boy gösteren Levchenko; 2016'da Rio'da ilk kez boy göstermişti. 2020'de Tokyo'da sekizinci sıradayer alan Yuliya Levchenko, Ukrayna'yı olimpiyatlarda üçüncü kez temsil edecek.

Levchenko aynı zamanda iki kez 23 Yaş Altı Avrupa şampiyonu olurken, ülkesinde iki kez zirveye çıkmıştı.

Ulusal Salon Şampiyonası'nda 1,96 metrelik atlamayla altın madalya elde eden Yuliya Levchenko, 2019'da kaydedilen kişisel rekoru olan 2,02 metrenin üzerine çıkarak 2024 Paris Olimpiyatları'nda büyük başarılar hedefliyor.

Hayranları tarafından bir süper modele benzetilen Yuliya Levchenko ve çok özel fotoğrafları...