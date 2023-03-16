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Avrupa bizi kıskanıyor diyenler bu genci dinlesin: 5 Euro ile 100 TL eşit

5 euro eşittir 100 lira...İşte sokak röportajında bir genç, 5 euro ile 100 lirayı kıyaslıyor. "Avrupa bizi kıskanıyor" diyenler bu genci mutlaka dinlesin...

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 13:22
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''Avrupa bizi kıskanıyor'' diyenler bu genci dinlesin

Avrupa bizi kıskanıyor diyenler bu genci dinlesin: 5 Euro ile 100 TL eşit
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Sosyal medyada gençler fırtına gibi esiyor. Sokak röportajlarında, sosyal medya paylaşımlarında. İşte onlardan bir...Genç, eline 5 euro ve 100 lira almış. Hem ikisini kıyaslıyor hem de Avrupa'daki işçiyle Türkiye'deki işçinin maaşlarını karşılaştırıyor. İşte o röportajda geçen konuşma:

"Bak tek bir şey anlatacağım. Şu 5 euro. Avrupa'da çoğu ülkenin kullandığı para biriminden 5 euro. Adam bunu kazanmak için yarım saat belki çalışmıyor. Şu 100 lira lira bak..Beni bir dinle. Şu 100 lira sen burada bizim milletmiz kazanmak için 8 saat çalışıyor. Günde şuna eşit, 100 TL'ye eşit. Yarım saatlik emekle 8 saatlik emek eşit. Anladım mı dayıcım. Bak ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum . Sen kendini Afrika'yla kıyaslama abi. Adam üniversite sınavina girecek kendini 30 binde...Adam kendini 1 milyonunca kişiyle mi kıyaslıyor. 20 bindekiyle mi kıyaslıyor. Sen kendini bununla kıyaslıyacan dayı. Çünkü biz gelişmekte olan ülkeyiz aç ülke değiliz anladın mı?

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