Avrupa bizi kıskanıyor diyenler bu genci dinlesin: 5 Euro ile 100 TL eşit

Sosyal medyada gençler fırtına gibi esiyor. Sokak röportajlarında, sosyal medya paylaşımlarında. İşte onlardan bir...Genç, eline 5 euro ve 100 lira almış. Hem ikisini kıyaslıyor hem de Avrupa'daki işçiyle Türkiye'deki işçinin maaşlarını karşılaştırıyor. İşte o röportajda geçen konuşma:

"Bak tek bir şey anlatacağım. Şu 5 euro. Avrupa'da çoğu ülkenin kullandığı para biriminden 5 euro. Adam bunu kazanmak için yarım saat belki çalışmıyor. Şu 100 lira lira bak..Beni bir dinle. Şu 100 lira sen burada bizim milletmiz kazanmak için 8 saat çalışıyor. Günde şuna eşit, 100 TL'ye eşit. Yarım saatlik emekle 8 saatlik emek eşit. Anladım mı dayıcım. Bak ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum . Sen kendini Afrika'yla kıyaslama abi. Adam üniversite sınavina girecek kendini 30 binde...Adam kendini 1 milyonunca kişiyle mi kıyaslıyor. 20 bindekiyle mi kıyaslıyor. Sen kendini bununla kıyaslıyacan dayı. Çünkü biz gelişmekte olan ülkeyiz aç ülke değiliz anladın mı?