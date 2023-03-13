Sadece bir ayda 9,85 milyar dolar dış ticaret açığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin cari işlemler dengesini açıkladı. Ocak ayında cari işlemler dengesi 9 milyar 849 milyon dolar açık verdi. Piyasa beklentisi, cari işlemler dengesinin yüksek enerji ve rekor altın ithalatı öncülüğünde 10 milyar dolara yakın açık vermesi yönündeydi. Ödemeler dengesi, en son 2011 Mart’ta 9,41 milyar dolar açıkla rekor kırmıştı.

TCMB verilerine göre; altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2 milyar 602 milyon dolar fazla verdi.Ocak ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 12 milyar 431 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 164 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 454 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Birincil gelir dengesi kalemi 381 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 201 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Doğrudan yatırımda 223 milyon dolar net giriş

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 223 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 490 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 22 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 2 milyar 750 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 690 milyon dolar ve 469 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4. milyar 58 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 2 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 637 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 635 milyon dolar net artış ortaya koydu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon dolar ve 947 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 548 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde ocak ayında 9 milyar 341 milyon dolar net azalış gösterdi.Net hata noksan kaleminde ise 119 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI NEDİR

Cari denge kavramını kısaca, bir ülkenin toplam mal ve hizmet ihracatı ve transferleriyle aynı kalemlere yönelik ithalatı arasındaki fark olarak açıklayabiliriz. Cari işlemler dengesi olarak da bilinen bu kavram, ödemeler dengesi bilançosunun ithalat – ihracat dengesi, yatırım gelirleri ve cari transfer dengelerinin toplamına karşılık gelir.