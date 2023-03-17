Sokak röportajında kendisinin ve ülkenin durumunu ağlaya ağlaya anlattı. Dileneyim mi ya ne yapayım

Ülkenin ekonomik durumu her geçen gün vatandaşın belini bükerken sosyal medyaya düşen sokak röportajları adeta yürekleri dağlıyor.

Asgari ücret cebe girmeden erirken, vatandaş ekonomik sıkıntıda olduğunu kendisine uzatılan her mikrofona anlatmaya devam ediyor.

Yine bir vatandaş ekonomik kriz etkisiyle beşli çetenin ülke ekonomisine çöktüğünü belirtti. 85 milyon kişinin beşli çeteye çalıştığını ifade etti.

Cebindeki 10 TL'yle yaşamaya çalıştığının altını çizen vatandaş, "ne yapayım, dileneyim mi" diye sordu.

'Kenjory' adlı Instagram hesabından paylaşılan bir videoda vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"SURİYELİLERE BAKIYORUZ AMA KENDİ VATANDAŞIMIZA BAKTIĞIMIZ VAR MI?"

Ekonomi beşli çeteye cukka. Türkiye'nin ekonomisi bu 85 milyon beşli çeteye çalışıyor. 5 milyon Suriyeli ocağımızda çocuk doğurdu. Suriyelilere bakıyoruz. Ama kendi vatandaşımıza baktığımız var mı? Yok. Bak bu ülke mahvedilmiş bir ülke. Cumhuriyet tarihinde yapılan her şey satılmış. Cumhuriyet tarihindekini satmışsın, şunu satmışsın, 8500 sayın başkanımız 8500 nüfus etmiş.

"KARNIMI DOYURMAK İÇİN CEBİMDE 10 LİRA VAR"

Yahu ev kirası olmuş 5-6 bin lira. Nasıl yaşayacak bu adam? Emekli de değilim. Emekli olmam için 9000 gün daha prim ödemem lazım. Ayın 20 günü iş bulursam ayakta kalmak için işte çalışıyorum. Karnımı doyuracak cebimde 10 lira var kardeşim.

"DİLENEYİM Mİ NE YAPAYIM"

Bir çorba olmuş 25-30 lira. Param yok. Dileneyim mi ya? Dileneyim mi ya ben dilenir miyim? Dilenmeye mi çıkayım ya? Bu iktidarın yaptığını bu Cumhuriyet tarihinde, ben 61 yaşındayım, hiçbir iktidar yapmadı.