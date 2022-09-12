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  • Londra'ya giden Türklere havalimanında bunu yaptılar. Avrupa bizi kıskanıyorsa bu ne?

Londra'ya giden Türklere havalimanında bunu yaptılar. Avrupa bizi kıskanıyorsa bu ne?

AKP hükümeti “Avrupa bizi kıskanıyor” demeye devam ededursun gerçekler hiç de öyle değil. İngiltere’nin başkenti Londra’da Türk vatandaşlarına yapılan muamele “Bu mu bizim dünya liderliğimiz” dedirtti.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:31
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Avrupa bizi kıskanıyorsa bu ne? Londra'ya giden Türklere havalimanında bunu yaptılar.

Londra'ya giden Türklere havalimanında bunu yaptılar. Avrupa bizi kıskanıyorsa bu ne?
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Vize konusunda Avrupa ülkelerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı aldığı tavır gündemdeki yerini korurken iş, pasaport kontrol noktalarına kadar geldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da uğradığı çifte standarta tepki gösteren İYİ Parti İstanbul kurucusu Ahmet Erdemli, Türk vatandaşlarına  pasaport kontrolünde uyguladığı çifte standardı gözler önüne serdi.

UZAK DOĞU'DAKİ KORELİLER BİLE GEÇİYOR, AVRUPA'NIN DİBİNDEKİ TÜRKLER GEÇEMİYOR!

“Dün Londra'ya indim ve bir Türk vatandaşı olarak gördüğüm muamele aşağılayıcıydı” diyen Erdemli, “Gatwick Havalimanı'na indim ve pasaport kontrol noktasına yöneldim. Burada iki farklı nokta vardı. Biri çok sakinken öbüründe yüzlerce insan vardı. Sakin olan tarafa yöneldim ve oradan geçemeyeceğimi, buradan sadece listede yazılı olan ülkelerin geçebileceğini söylediler. Ben de Afrikalıların yoğunlukta olduğu alana yöneldim. Saatlerce sıra bekledim. Peki sakin olan bölgeden kimler geçebiliyordu? Avrupa ülkeleri, Kanada ile Güney Kore gibi uzak doğunun bazı gelişmiş ülkeleri.” dedi.

BU MU BİZİ KISKANAN AVRUPA?

“Maalesef Avrupa bizi kıskanmıyor diyen Erdemli, “Onlar ülkemize vizesiz girebilirken biz vizeli girmemize rağmen girişte bile aşağılanıyoruz. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na soruyorum: Bu mu Dünya liderliği, bu mu bizi kıskanan Avrupa?” diyerek Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun maruz kaldığı duruma tepki gösterdi.

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Kenan MEMİŞ
12.09.2022 14:46
Boş iş yapıp, dolu olduğunu söyleyen siyasetçilerin ülkesidir, Türkiye. Yoksulluk diz boyu iken, itibardan tasarruf etmeyen lakin, milletin itibarını ayaklar altına alan siyasilerin ülkesidir, Türkiye  
 
Türkiye 🇹🇷
12.09.2022 14:40
Türkiye’de de Türk vatandaşlarına ayrı yerleşe yabancı vatandaşların ayrı yerde alıyorlar Türk vatandaşları çabuk geçiyor yabancı vatandaşlar uzun kuyruklar da bekliyor İngiltere’de de aynı sistem  
 
Türk miliyetçisi
12.09.2022 14:35
Eyyy Avrupa 31 Şubat gece ansızın gelebiliriz..🤣🤣🤣🤣🤣  
 
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