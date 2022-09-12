Londra'ya giden Türklere havalimanında bunu yaptılar. Avrupa bizi kıskanıyorsa bu ne?

Vize konusunda Avrupa ülkelerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı aldığı tavır gündemdeki yerini korurken iş, pasaport kontrol noktalarına kadar geldi.



İngiltere’nin başkenti Londra’da uğradığı çifte standarta tepki gösteren İYİ Parti İstanbul kurucusu Ahmet Erdemli, Türk vatandaşlarına pasaport kontrolünde uyguladığı çifte standardı gözler önüne serdi.



UZAK DOĞU'DAKİ KORELİLER BİLE GEÇİYOR, AVRUPA'NIN DİBİNDEKİ TÜRKLER GEÇEMİYOR!



“Dün Londra'ya indim ve bir Türk vatandaşı olarak gördüğüm muamele aşağılayıcıydı” diyen Erdemli, “Gatwick Havalimanı'na indim ve pasaport kontrol noktasına yöneldim. Burada iki farklı nokta vardı. Biri çok sakinken öbüründe yüzlerce insan vardı. Sakin olan tarafa yöneldim ve oradan geçemeyeceğimi, buradan sadece listede yazılı olan ülkelerin geçebileceğini söylediler. Ben de Afrikalıların yoğunlukta olduğu alana yöneldim. Saatlerce sıra bekledim. Peki sakin olan bölgeden kimler geçebiliyordu? Avrupa ülkeleri, Kanada ile Güney Kore gibi uzak doğunun bazı gelişmiş ülkeleri.” dedi.



BU MU BİZİ KISKANAN AVRUPA?



“Maalesef Avrupa bizi kıskanmıyor diyen Erdemli, “Onlar ülkemize vizesiz girebilirken biz vizeli girmemize rağmen girişte bile aşağılanıyoruz. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na soruyorum: Bu mu Dünya liderliği, bu mu bizi kıskanan Avrupa?” diyerek Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun maruz kaldığı duruma tepki gösterdi.

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