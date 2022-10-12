Rıza Çalımbay: Kazanmaktan başka düşüncemiz yok

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında yarın Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fadil Vokrri Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, Ballkani maçını kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını vurgulayarak, “Bu maçın önemi büyük, geçen hafta sahamızda mağlup olduktan sonra bu maçın önemi daha da arttı. Mutlaka bizim buradan puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Takımız tanıyoruz, oynadık. İyi takım ve tehlikeli bir takım. Bizim çok dikkat edeceğimiz yerler var. Geçen maç skoru çevirebilecek her şeyi yakaladık ama maalesef beklemediğimiz goller yedik kendi sahamızda.

Çok da pozisyonumuz oldu, özellikle ikinci yarı çok iyi oynadık. İlk yarısı Sivas'ta bitmişti maçın, ikinci yarısını da burada oynayacağız. Buradaki amacımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok ama kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Zorlu bir maç olacak. Eğer geçen lig maçında oynadığımız gibi disiplinli oyundan kopmazsak, gelen pozisyonları çok iyi şekilde değerlendirirsek orada yediğimiz goller gibi goller yemezsek buradan biz istediğimiz şekilde ayrılabiliriz. Bu maçı kazanmak istiyorsak en önemli şey oyun disiplini, konsantre ve mücadele. Bunları yaptığımız zaman buradan istediğimiz şekilde ayrılabiliriz” dedi.

ERDOĞAN YEŞİLYURT: MAÇA İYİ HAZIRLANDIK

Kırmızı-beyazlıların 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdoğan, açıklamalarda bulundu.Erdoğan Yeşilyurt, maça galibiyet için çıkacaklarını belirterek, “Maça iyi hazırlandık. Geçen maç yenildik. Çok hırslı olduğumuzu söyleyebilirim. Geçen maçı kaçırdık. Galibiyeti ve puanları kaçırdık, onun için bu maçta hedefimiz tabii ki galibiyet. Başka bir hedefimiz yok. İnşallah yarın istediğimiz oyunu sergileyip, maçtan 3 puan almak istiyoruz” diye konuştu.