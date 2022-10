Jorge Jesus'tan sakatlık açıklaması

Kritik müsabaka öncesi Jorge Jesus'un açıklamaları şu şekilde;

"Zor bir maç bizi bekliyor. Çünkü rakibimiz Larnaca'nın hala gruptan çıkma şansı var. İyi bir oyun sergileyip, gruptan çıkmak adına galip gelmeyi umuyoruz."

"Takımımızda sakat oyuncular var. Sık maç yaptığınız zaman böyle şeyler olabiliyor. Birçok oyuncumuzu İstanbul'da bırakmak durumunda kaldık. Maça hazır oyuncularla başlayıp, galibiyetle evimize dönmek ve tur atlamak istiyoruz."

"Bu maça sadece sportif çerçevede bakıyoruz, politik çerçevede bakmıyoruz."

"Şu bir gerçek ki, Luan Peres'in sakatlığı Attila Szalai'nin rotasyonu için kötü oldu. Yarınki maç Attila için dinlenme maçı olacak mı bunun kararını yarın vereceğim. Batshuayi'nin bir hastalığı var. Yarınki durumuna göre onun için de karar vereceğiz."

"Larnaca'nın çok motive olduğunu düşünüyorum. Bu bizim için bir alarm. Sahada uygulayacağımız fikirlerimiz aynı. İki takım da artık birbirini daha iyi tanıyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Gruptan çıkmak için elimizden geleni yapacağız."

MIGUEL CRESPO: BEN HER ZAMAN OYNAMAYA HAZIRIM

''Performansım arttığı için mutluyum. Çalışmalarımı en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yarışmacı bir oyuncuyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim için en önemlisi takıma yardım etmek. Ben her zaman oynamaya hazırım. Takım arkadaşlarım da öyle. Hocamız hangi oyuncuyu oynatırsa, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.''