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Rusya yine sivilleri katletti. 9 katlı apartmanı füzeyle vurdular

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya şehrindeki 9 katlı bir apartmanı füzeyle vurdu. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 08:32
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Rusya sivillerin olduğu apartmanı füzeyle vurdu

Rusya yine sivilleri katletti. 9 katlı apartmanı füzeyle vurdular
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İHA’nın haberine göre, Rusya, Ukrayna'daki sivil yerleşim noktalarını hedef almayı sürdürüyor. Zaporijya şehrine füze saldırısı düzenleyen Rusya, 9 katlı bir apartmanı vurdu.

Zaporijya Belediye Başkan Vekili Anatoliy Kurtiev tarafından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki saldırıda ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Kurtiev, saldırıda yaralanan 25 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ve 2'si çocuk 3 kişinin durumunun ise ağır olduğunu belirtti.



RUSYA ÖĞRENCİ YURTLARINI VURMUŞTU

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın gece saatlerinde Kiev bölgesindeki Rzhyshchiv şehrinde yer alan iki öğrenci yurdu ile bir eğitim kurumuna insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Bölge Emniyet Müdürü Andrii Nebytov, saldırıda 20 kişinin yaralandığını, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini söylemişti. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıklayan Nebytov, saldırının ardından kayıp olduğu bildirilen kişileri arama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtmişti.

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