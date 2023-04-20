Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde düzenlenen ‘Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, konutlarda 1 ay doğal gazın ücretsiz olacağını açıklarken, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz bedelinin de faturalardan düşürüleceğini belirtti.

“KARADENİZ’DEKİ GAZ REZERVİ 710 MİLYAR”

Erdoğan’ın buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi adım olan Karadeniz gazının devreye alınması ikinci bayramımızdır. Sakarya gaz sahasında Fatih Gemimiz’in vurduğu sondaj atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermiştik. Bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Kanuni Gemisi’nin de katılmasıyla 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz da filomuza katıldı, uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız modelleme ile Sakarya’daki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Karadeniz’deki gaz rezervimiz 710 milyara ulaştı.

GÜNDE 10 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ ÇIKARTILACAK

- Keşiften sadece 32 ay sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu buradan karşılayabileceğiz.

BİR AY BOYUNCA DOĞAL GAZ ÜCRETSİZ

- Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye’nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız.