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Renault Taliant’ın zamlı fiyatları açıklandı. Otomobil sektörü uçuyor

Otomobil markası Renault Taliant’ın zamlı fiyatları belli oldu. İşte 2023 fiyat listesi…

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:48
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Renault Taliant’ın zamlı fiyatları belli oldu

Renault Taliant’ın zamlı fiyatları açıklandı. Otomobil sektörü uçuyor
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Otomotiv pazarındaki hareketlilik sürüyor. Bir yandan çip krizi bir yandan da döviz kuru nedeniyle sektörde kriz yaşanıyor.

Birkaç yıl öncesine dek 100-200 bin TL bandına satın alınabilen modellerin fiyatları 2023 yılı itibariyle 400-500 bin TL seviyelerine kadar çıktı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Renault Taliant da zamlı fiyat listesini duyurdu.

ÖZELLİKLERİ

Renault Taliant; an itibari ile ülkemizde iki motor seçeneği ile satışta. Bunlardan ilki 65 beygir güç ve 95 nm tork ürebilen 1.0 Sce. Benzinli motor, 5 ileri manuel şanzımanın yanı sıra şehir içi 6,2, şehir dışı 4,9 litre yakıt tüketimi vadediyor.

İkinci motor seçeneği diğerine kıyasla daha güçlü olan 1.0 Turbo X-tronic diyebiliriz. 90 beygir güç ve 142 nm tork üretebilen benzinli motorun yakıt tüketimi ise fabrika ölçümlerine göre şehir içi 6,5 litre ve şehir dışı 5,1 olarak belirlenmiş.

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