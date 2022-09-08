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  • Galatasaray'dan skandal harita. Türk toprakları başkasının toprağıymış gibi gösterildi

Galatasaray'dan skandal harita. Türk toprakları başkasının toprağıymış gibi gösterildi

Galatasaray Türkiye'de transfer sezonun bitmesine kısa bir zaman kala yıldız futbolcuları ardı ardına renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir skandala imza attı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:26
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:42
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Galatasaray sosyal medyadan yaptığı paylaşımda skandal bir harekete imza attı. Türk toprakları başkasının toprağıymış gibi gösterildi

Galatasaray'dan skandal harita. Türk toprakları başkasının toprağıymış gibi gösterildi
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Galatasaray, Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross gibi isimleri ardı ardına renklerine bağladı. 

Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve son olarak Juan Mata transferlerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren Galatasaray, sosyal medya hesabından ise skandal bir paylaşıma imza attı.

TRAKYA VE KIBRIS TÜRKİYE'DEN FARKLI RENKLERDE KULLANILDI
Galatasaray’ın “Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor?” mesajıyla dünya haritası görseli ile yapılan paylaşımda Trakya ve Kıbrıs’ın tamamımın Türkiye’den farklı renklerde olması dikkat çekti.

 

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Neslihan Güvenç
8.09.2022 12:58
İnsanları yoran, üzen, düşmanlığı körükleyen, hasta eden spor ve tv. yayınlarına nasıl, hangi hadle, anneler çiğnenerek izin verilir. Ltf. imanı, inancı mantık yoluyla iyi öğreniniz.  
 
Mefküre Sabırlı
8.09.2022 12:54
galatasaray ı zaten hiç sevmezdik, saygı duymaya çalışırdık. Şimdi iyi anladık, düşüncelerimizde haklıymışız. Çoğu Bizden değildi ki, böyle birine bilirkiişi gibi yetki vermişler.  
 
Hamdi akçay
8.09.2022 12:35
Bu değirmenin suyu nereden geliyor memleket bu haldeyken?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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