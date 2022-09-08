Galatasaray'dan skandal harita. Türk toprakları başkasının toprağıymış gibi gösterildi

Galatasaray, Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross gibi isimleri ardı ardına renklerine bağladı.

Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen, Milot Rashica ve son olarak Juan Mata transferlerini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren Galatasaray, sosyal medya hesabından ise skandal bir paylaşıma imza attı.

TRAKYA VE KIBRIS TÜRKİYE'DEN FARKLI RENKLERDE KULLANILDI

Galatasaray’ın “Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor?” mesajıyla dünya haritası görseli ile yapılan paylaşımda Trakya ve Kıbrıs’ın tamamımın Türkiye’den farklı renklerde olması dikkat çekti.