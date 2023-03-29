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'Seçimlere 2 ay kala konuşacak' denmişti. Avukatından Sedat Peker açıklaması

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, dün akşam katıldığı Halk TV canlı yayınında "Sedat Peker, ‘seçim sürecinde Türkiye’nin sokağa davet edileceği, sokak çatışmalarının içine sürükleneceğini ilişkin değerlendirmeleri vardı. O değerlendirmeler Sinan Ateş cinayetiydi" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:58
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Avukatından Sedat Peker açıklaması

'Seçimlere 2 ay kala konuşacak' denmişti. Avukatından Sedat Peker açıklaması
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Sedat Peker'in 2021 yılında yayınladığı videolarla başladığı başlattığı ifşa ve itiraflar Türkiye gündemini sarsmıştı. Peker, "Seçimlere iki ay kala konuşacağım" demişti. 

Seçimlere iki aydan az bir süre Peker'in açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken; Peker'in avukatı Ersan Barkın Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Barkın, "Hatırlarsınız, Sedat Peker, "Seçim sürecinde Türkiye’nin sokağa davet edileceği, sokak çatışmalarının içine sürükleneceğini ilişkin değerlendirmeleri vardı. O değerlendirmeler Sinan Ateş cinayetiydi! Başka kargaşalar da oldu" ifadelerini kullandı.

Barkın ayrıca "Şunu söylemek lazım; seçime kadar bizi sokağa davet eden herkese direnmeliyiz. Seçim gecesi de bizi eve sokmak isteyen herkese karşı direnmeliyiz" diye konuştu.

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