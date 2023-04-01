Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı

Avukat Ersan Barkın, kolilerdeki erzakların bekletilmesi durumunda bozulabileceğini belirtirken, Peker'in öncelikle Kızılay aracılığıyla dağıtılmasını istediği yardım kolilerinin daha sonra AHBAP'a teslim edilmesini istediğini açıkladı.

Barkın, medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi.

“İst. Anadolu Başsavcılığı kararıyla fiilen çürüyecek yardım kolilerine dair Sayın Peker’in önerisi, kolilerin Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıydı ancak görüş değiştirerek kolilerin AHBAP’a aktarılmasını önerdi. Böylece en azından aracı aradan çıkmış olur.”