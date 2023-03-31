Sedat Peker adına Ramazan kolisi hazırlayanlar karakola götürüldü. Aralarında Peker’in evine düzenlenen saldırıda yaralanan isim de var

Bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker adına Ramazan kolisi hazırlatan 25 kişi karakolda ifade verdi.

Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre; İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir gıda toptancısında, üzerinde "Bir umuttur yaşamak, Reis Sedat Peker" yazan Ramazan kolilerini hazırlatan kişilerin bulunduğu yere, Asayiş Büro Amirliği'na bağlı polis ekipleri geldi.

“SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME” İDDİASI

Polis ekipleri, "Suçu ve suçluyu övme" gerekçesiyle işlem yapmak istedi. Peker adında yüzlerce koli hazırlatan kişiler ise Peker hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadığını söyledi. Bunun üzerine gıda toptancısında bulunan 25 kişi bilgilerine başvurulmak üzere karakola davet edildi.

KARAKOLDA 8 SAAT BEKLETİLDİLER

Karakola gidenlerden ikisi şüpheli, diğer 23'ü 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifade verdi. İfade verenler, işlemlerin ardından karakoldan ayrıldı. Bu kişilerin ifade için 8 saat karakolda bekletildiği öğrenildi.

PEKER'İN EVİNE DÜZENLENEN SALDIRIDA YARALANAN GÜNAY DA İFADE VERDİ

Geçtiğimiz yıl 14 Eylül tarihinde Sedat Peker'in Beykoz'da bulunan evine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Yılmaz Günay’ın da şüpheli olarak ifadesi alındı.

AYDIN: YARDIM ETTİK

Bilgi sahibi olarak ifade verenler arasında yer alan İrfan Aydın, toptan gıda ticareti yaptığını ve bu nedenle kolilerin hazırlatıldığı gıda toptancısında bulunduğunu belirterek, "Biz oradayken Yılmaz Günay geldi. Günay'ı daha önceden tanırım. Sedat Peker adına yardım paketi dağıttığını gördüm. Yardım edebileceğimizi söyledik. Çıkacağımız sırada polisler geldi. Bize suçu ve suçluyu övme suçundan işlem yapılacağını söylediler" dedi.

İrfan Aydın ifadesinde ayrıca, kendisinin Sedat Peker'i övdüğü gerekçesiyle yargılandığı bir davada savcılığın "Suçu ve suçluyu övme" suçundan verdiği mütalaayı geri çektiğini söyledi.

GEÇEN YIL DAVA AÇILMIŞTI

Sedat Peker adına hazırlatılıp dağıtılan Ramazan kolileriyle ilgili geçen yıl Rize'de 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlarda üçü hakkında "Suç örgütüne yardım" gerekçesiyle dava açılmıştı.