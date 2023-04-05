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Avukatı canlı yayında açıkladı: Sedat Peker BAE'de gözaltına alınan suikastçıyla mesajlaştı

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker’in kendisine suikast yapılacağı yönündeki iddiaların merkezinde olan ve BAE’de gözaltına alınan kişi ile olayın öncesinde mesajlaştığını söyledi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 03:24
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Avukatı Ersan Barkın canlı yayında açıkladı: Sedat Peker BAE'de gözaltına alınan suikastçıyla mesajlaştı

Avukatı canlı yayında açıkladı: Sedat Peker BAE'de gözaltına alınan suikastçıyla mesajlaştı
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Bir süredir bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) dijital tecrit altında tutulan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, TELE1’de konuk olduğu canlı yayın programında açıklamalarda bulundu.

Barkın, "Sedat Peker’in kendisine yönelik suikast girişiminden bilgisi olduğu" iddialarına ilişkin Peker’in ‘gözaltına alınan kişiyle öncesinde mesajlaştığını’ söyledi.

Avukat Barkın, şu ifadeleri kullandı:

“GİTTİĞİN YOL DOĞRU YOL DEĞİL...”

"Suikast iddiasının merkezinde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınan kişiyle gözaltı öncesinde mesajlaşıyor sayın Peker. Yani, ‘Kimin sana ne taahhüt ettiğini bilmiyorum ama gittiğin yol doğru yol değil, bundan vazgeçmelisin’ biçiminde. Bundan haberdar öncesinde. Ondan sonra gözaltı işlemi gerçekleşiyor. Ama şükür ki bugünkü fiili ve hukuki durumu en azından can güvenliği noktasında kaygılanmamızı gerektirir bir durum yaratmıyor.”

“TECRİT KALKARSA SÖZ VERDİĞİ İÇERİKTEN ÇOK DAHA ÖTE AÇIKLAMA KARARLILIĞINDA”

Barkın, Peker’in seçime iki ay kala yapacağını söyledği açıklamaları yapıp yapmayacağı sorusuna da yanıt verdi:

“Bugün karşı karşıya kaldığı durum hukuki durum, Sedat Peker’in bu koşullar ortadan kalkmaz ise açıklamalarını bugün itibarıyla yapmasına olanak vermiyor. Ancak ben bu açıklamayı bugün yapmıyorum ki. Dijital tecrit diye tanımladığımız Sedat Peker’in politik etkisi olabilecek herhangi bir paylaşımda bulunmasına olanak vermeyen, kendisine bağlı, kendisiyle ilişkilendirilen hesapların açıklama herhangi bir siyasal karşılığı olabilecek açıklama yapmasına olanak vermeyen bu durum ortadan kalkmazsa bu açıklamaları yapamaz. Ama seçime kadar, iktidara alternatif olanların çaba göstermesi ve tecrit koşullarının kaldırılması halinde Sedat Peker söz verdiği açıklamaları, söz verdiği içerikten çok daha öte açıklama kararlılığındadır."

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