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Danimarka Tunus'u geçemedi

Katar'daki Dünya Kupası'nda bir ilk Danimarka Tunus maçında yaşandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 18:01
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Arjantin'in Arabistan'a yenilgisi sonrası Danımarka da Tunus'u yenemedi

Danimarka Tunus'u geçemedi
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FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maç gününde Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.
İki takımın da attığı birer gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Maça damga vuran an ise 70. dakikada yaşandı. Andreas Cornelius, kaleye santimler uzaklıkta bomboş yaptığı kafa vuruşunda ağları havalandıramadı.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer, maça ilk 11'de başladı ve 65. dakikada yerini Mathias Jensen'e bıraktı. Trabzonspor'un eski forveti Cornelius ise 65. dakikada Kasper Dolberg'in yerine oyuna dahil oldu.
Galatasaraylı Victor Nelsson ise yedek kulübesinde bekledi.
Bu sonucun ardından Danimarka ve Tunus, kupaya 1'er puanla başladı. Danimarka bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak. Tunus ise Avustralya karşısında 3 puan arayacak.

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