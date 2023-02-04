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Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı

Habertürk canlı yayınında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk arasında gerginlik yaşandı. Öztürk, ayağa kalkınca herkes mikrofonu fırlatacağını sandı, sonunda alkış koptu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:34
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Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı. Habertürk canlı yayınında olay anlar

Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
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Habertürk’te Olaylar ve Görüşler programında katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk arasında tartışma çıktı.

Tekin'in Öztürk'e 'Erbakan'a yapılan zulümleri de hatırlat' demesi üzerine cevap olarak 'Sizin sayenizde' karşılığını alması sonrası ipler gerildi.

Gürsel Tekin'in CHP'nin iktidar olmamasına rağmen Erbakan'a yapılanlardan nasıl sorumlu tutulduğunu sorması üzerine tansiyon giderek yükselmeye devam etti.

“SİZİ MUHATAP BİLE ALMAM”

Hasan Öztürk'ün tartışma esnasında Gürsel Tekin'e; ''Siz şu anki CHP'nin Mustafa Kemal'in kurduğu CHP olduğunu söylüyorsanız sizi muhatap bile almam'' demesi sonrası ikili arasında hararet iyice yükseldi ve programın diğer katılımcıları uzun süre tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

AYAĞA KALKTI HERKES MİKROFONU FIRLATACAĞINI SANDI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sert bir dille Öztürk'ün kendisinden özür dilemesini talep ederken programı terk etmek istedi.

Uzun süren çabalar sonrası Hasan Öztürk tekrar söz alarak yanlış anlaşıldığını ifade edip, Tekin'in elini sıktı ve iki isim arasındaki tartışma da tatlıya bağlandı. Öztürk, ayağa kalktığı sırada mikrofonu yere düştü, herkes mikrofonu atacağını sandı.

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Hasan
4.02.2023 16:10
Sana o gazeteci belgesini vereni sorgulamak gerekiyor yalaka  
 
Emir alacalar
4.02.2023 16:03
Dindar milliyetçi geçinen devleti milleti soyan cereler sizler Allah'ı cebine sığdırmış müslüman kiliklilar zumreler siniz işiniz gücünüz soygun çıkar utanacak yüz oksa konuşmaya bile katılmaz siniz  
 
Kanunî
4.02.2023 15:57
Mancikmisin tantikmisin bilemem YUCE ALLAH'IN vermiş olduğu nimetlere ihanet edenler helak olurlar o nimetler AKIL ve FiKiR olduğunu bilmelisin. Sen ihanet içinde olduğunun farkında değilsin  
 
TÜM YORUMLAR (33)
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