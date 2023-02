Habertürk canlı yayınında yaşandı. Ünlü profesör koltuktan düştü 

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 il ile ilgili gerçekleştirilen yayında talihsiz bir kaza yaşandı.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katılan ve ağır yıkıma uğrayan 11 ilin yeniden nasıl ayağa kalkacağını değerlendiren şehir plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli, canlı yayın sırasında koltuktan düştü.

İLHAN TEKELİ KİMDİR

Şehircilik uzmanı. 6 Kasım 1937, İstanbul doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlamacılığı Bölümünde (1964) ve Pensilvanya Üniversitesinde (1966) yüksek lisansın yaptı.

Doktorasını aynı alanda İstanbul Teknik Üniversitesinde (1968) tamamladı. Akademik kariyerini tamamlayarak profesör oldu. Çalışmalarını 1970’ten itibaren, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlamacılığı Bölümünde öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Tarih Vakfının kurucusu başkanlığını yaptı. World Academy for Local Government and Democracy (Yerel Yönetim ve Demokrasi İçin Dünya Akademisi)’de İcra Heyetinin kurucusu üyesidir.

1964’ten itibaren şehir ve bölge planlamacılığı, planlama teorisi, makro coğrafya, göç coğrafyası ve politik davranış, Türkiye’deki yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, kentleşme ve kentsel politika, ekonomi politikası, Türkiye’nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi alanlarda çok sayıda eseri yayımlandı. Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü (1989) ve Mustafa Parlar Bilim Ödülü (1994) sahibidir.

“İlhan Tekeli’nin kitabı Avrupa’daki tarih bilinçlerinin durumu hakkında gerçek bir el kitabıdır ve tarih eğitimi veren ya da zamanında vermiş olan, veya bu konuyla uzaktan yakından ilgilenen herkesi heyecanlandıracak boyutlardadır; konuya ilgi duyanlar bu kitabı sorudan soruya, şaşkınlıktan şaşkınlığa yolculuk ederek okuyacaklar ve kafalarında birçok yeni soru doğduğunu göreceklerdir…” (Etienne Copeaux, Tarih Bilinci ve Gençlik-Karşılaştırmalı Avrupa ve Türkiye Araştırması üzerine)

BAŞLICA ESERLERİ:

Dolmuşun Öyküsü (Tarık Okyay ile, 1977), Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler (Leyla Erder ile, 1978), Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi (İlber Ortaylı ile, 1978), Mekan Organizasyonlarına Macro Yaklaşım İçin Bir Deneme (1979), Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu (Selim İlkin ile, 1982), 1929 Dünya Buhranı’nda Türkiye İktisadi Politika Arayışları (1983), Kent Planlaması Konuşmaları (1991), Türkiye ve Avrupa Topluluğu (2 cilt, Selim İlkin ile, 1993), Türkiye ve Avrupa Topluluğu I-II-III (1993), The Development of the İstanbul Metropolitan Area, Urban Administration and Planning (1994), Tarih Yazımı Üzerinde Düşünmek (1998), Tarih Bilinci ve Gençlik (1998), Tarih Bilinci ve Gençlik-Karşılaştırmalı Avrupa ve Türkiye Araştırması (1998), Kadrocuları ve Kadro’yu Anlamak (Selim İlkin ile, 2003).