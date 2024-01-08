Ayağa sağlık veren besinler hangileri

Ayaklar, vücudun en çok yük taşıyan ve yorulan organlarıdır. Ayak sağlığına dikkat etmek, hem rahat yürümek hem de birçok hastalıktan korunmak için önemlidir. Ayak sorunları, sağlıksız ayakkabılar, çoraplar, hijyen eksikliği, mantar, nasır gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Bu sorunları gidermek için doğal ürün uzmanı Volkan Kurt, ayak sağlığının bitkisel çözümlerini anlattı.

Kurt, ayak sağlığı için öncelikle ayakkabı seçimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Modaya uymak adına giyilen dar ve sıkı ayakkabıların, ayaklarda basınç, sürtünme, nasır, mantar gibi sorunlara yol açabileceğini söyledi. Kurt, ayakkabıların yumuşak deriden olmasını, ön kısımlarının geniş olmasını, ayağı rahat ettirmesini ve hava almasını sağlamasını tavsiye etti.

Kurt, ayak sağlığı için temizliğin de çok önemli olduğunu vurguladı. Ayakların her gün sabunlu su ile yıkanması, tırnakların fırçalanması, pedikür sırasında kullanılan aletlerin steril olması, pamuklu çorap giyilmesi, havlu ve terliğin başkasına verilmemesi gibi hijyen kurallarına uyulması gerektiğini ifade etti.

Kurt, ayak sağlığı için doğal çözümler arasında çayağacı yağı, aynısafa kremi, İsveç şurubu, soğan ve sirke gibi bitkisel ürünleri önerdi. Kurt, bu ürünlerin nasıl kullanılacağını şöyle anlattı:

Ayak mantarı için, ayaklarınızı sabunlu su ile yıkayın. Tırnaklarınızı fırçalayın. Bir pamuğa İsveç şurubunu, bir miktar dökün. Bütün ayaklarınızı bu karışım ile güzelce silin. Şurup kuruduktan sonra, aynısefa kremini uygulayın. Ayak mantarına iyi gelir. Çünkü virüs öldürücü özelliği vardır. 3 litre sıcak suya, 15 damla çay ağacı yağı ekleyin. Bu suya ayaklarınızı koyun ve bekleyin. 10 dakika sonra sudan çıkın. Ayağınız kurusun. Yağı parmak aralarına sürün.

Nasır için, önce 10 dakika sıcak suda ayağınızı bekletin. Kağıt havlu ile iyice ıslaklığı kurulayın. Sirke içerisine bir soğan atın. Soğan özellikle kırmızı olmalı. Kaynattığınız soğanı ezin ve nasırın üzerini kaplayın. O bölgeyi bir sargı bezi ile bağlayın. Nasır sökülene kadar, haftada iki kez bu uygulamayı tekrarlayın.



AYAK SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Kurt, bu bitkisel çözümlerin yanı sıra, ayak sağlığı için beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Kurt, ayağa sağlık veren besinler arasında muz, elma, kahve, coq10, sitrülin malat, kuru yemiş, yumurta, ıspanak, avokado, yulaf, kinoa, kırmızı et, balık, yoğurt, peynir, bitter çikolata, yeşil çay, zencefil, tarçın, zerdeçal gibi gıdaları saydı. Kurt, bu besinlerin enerji veren, kan dolaşımını arttıran, antioksidan sağlayan, kas gücünü ve dayanıklılığını arttıran, yorgunluğu geciktiren, bağışıklığı güçlendiren, iltihabı azaltan, sindirimi kolaylaştıran, stresi azaltan, cilt sağlığını koruyan ve pek çok hastalıktan koruyan özelliklere sahip olduğunu belirtti. Kurt, bu besinleri düzenli olarak tüketmenin, ayak sağlığı için faydalı olacağını sözlerine ekledi.