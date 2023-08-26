İş Bankası Aydın Doğan'ın yolunda... Piyasalar bunu konuşuyor

İş Bankası'ndan gelen açıklamada, kurulacak yeni yapı ile dünyada ve Türkiye'de hemen hemen her alanda yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği sistematik bir yaklaşımla, daha odaklı ve stratejik bir yönetim anlayışına geçilmesinin planlandığı kaydedildi.

Öte yandan iştirakler arasındaki sinerjinin artırılması, iştiraklerin yüzde 100 konsantrasyonla tam zamanlı ve daha dinamik bir biçimde yönetilmesi, artan verimlilikle iştirak portföyünde değer yükselten ve karı maksimize eden rekabetçi bir performans ortaya konulması amaçlanıyor.

Kuruluş misyonu kapsamında yalnızca bankacılık faaliyetleri ile değil, iştirakleri kanalıyla ekonominin pek çok alanına katkı sağlayan İş Bankası, aynı anlayışla, kuracağı şirketle yeni faaliyet alanlarına girerek stratejik yatırımlar yapmayı ve ülke ekonomisine destek vermeyi sürdürecek.

İştirak portföyünün zenginleştirilmesini ve optimizasyonunu beraberinde getirecek olan yapılanma ile İş Bankası'nın öz kaynak karlılığı ve piyasa değerinin artırılması için ilave güçlü bir alan da yaratılması amaçlanıyor.

Bankanın açıklamasında, kolaylaştırılmış usulde iştirak yoluyla kısmi bölünme metoduyla gerçekleştirilecek yeni yapılanma nedeniyle banka sermayesinde, finansallarında ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik oluşmayacağı bildirildi. Bankanın yönetim kurulunun yetki vermesiyle başlayan sürecin, gerekli onay ve izinlerin ardından yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

EKONOMİST TOLGA AYKUT'TAN DESTEK

Ekonomist Tolga Aykut, Twitter hesabından İş Bankası'nın açıklamasını yorumladı.

İş Bankası'nın bir holding çerçevesi içinde olduğunu belirten Aykut, iştiraklerin tek bir çatı altında toplanması amacıyla Anonim Şirket yapılanmasına gitmesini olağan buldu.

Geçmişte Doğan Holdingin de yayın gruplarını tek çatı altında toplayarak Doğan Yayın Holding çerçevesinde halka arza sunduğunu hatırlatan Aykut, o dönem yatırımcılara oldukça kar getirdiğini belirtti.

İş Bankası'nın olası Anonim Şirketi yapılaşması ardından halka arz yaparsa "ballı lokma tatlısı" olarak betimledi.

BORSA İSTANBUL İLK 10'DA YER ALDI

Borsadaki artış sürerken, Türkiye halka arzlarda da dikkat çekiyor. Bu yıl 2 milyar dolarlık halka arz yapılan Borsa İstanbul, Londra, Almanya ve Milano borsalarını geride bırakarak ilk 10'da yer aldı

Financial Times'ın haberine göre Borsa İstanbul, İngiltere'nin Londra, Almanya'nın Frankfurt ve İtalya'nın Milano gibi çok daha büyük borsalarını geride bırakarak halka arz yarışında öne geçti.

Borsa İstanbul'da bu yıl 30 şirket halka açılırken toplamda 1,9 milyar dolarlık sermaye toplandı.

Halka arzlardaki artış Türkiye'yi 9. sıraya taşıdı. Halka arzlarda ilk üç sırada Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. İlk 10'da sadece Romanya Avrupa ülkesi olarak Türkiye'nin önünde yer aldı.

YATIRIMCI SAYISI DÖRDE KATLADI

Habere göre, Türkiye'de hisse senedi yatırımcılarının sayısı 2019 başından bu yana 5,1 milyon kişi artışla dörde katlandı. Bireysel yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki oranı yüzde 38'e yükseldi.

Yatırımcı akını sonrasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2002 başından bu yana yüzde 318 arttı. Borsadaki yükseliş daha çok şirketin borsaya girmesini teşvik etti. Son iki yılda halka arz olan şirketleri izleyen BIST Halka Arz Endeksi 2022 başından bu yana yüzde 550'den fazla arttı.

Piyasalardaki mevcut coşkunun, sermaye piyasalarında düşük kaliteli şirketleri çekebileceği endişeleri bulunuyor. Bazı uzmanlar, belirli halka arzların bankaların ve aracı kurumların yetersiz araştırma kapsamı ve yatırımcı ilişkileri olan kamuya açık şirketlere dönüşebileceğinden endişe ediyorlar.