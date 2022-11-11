Öğrenci ve sporcuların zehirlenmesinin nedeni belli oldu

İHA’nın haberine göre; Aydın’ın Çine, Köşk ve Efeler ilçelerindeki öğrenciler ile Nazilli ilçesindeki altyapı sporcularının zehirlenmesi olayı ile ilgili yemeklerden alınan numunelerin sonuçları çıktı. Karın ağrısı şikâyeti ile hastanelere başvuran toplam 113 öğrenci ve 45 sporcunun gıda zehirlenmesi yaşamasının ardından toplam 178 öğrenci ve sporcunun yedikleri makarnadan zehirlendiği ortaya çıktı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aydın ili Nazilli ilçesinde 01.11.2022 tarihinde meydana gelen altyapı sporcularının gıda zehirlenmesi sonrası yemek numunesi alınmış, yapılan analiz sonucunda makarnada olumsuzluk tespit edilmiştir. Olumsuzluğun işletmedeki hijyen koşullarının uygunsuzluğu sebebiyle olduğu anlaşılmıştır. İşletmeye hijyen konusunda gerekli eğitimler verilmiş olup, konu yargıya intikal ettirilmiştir. İlimiz Efeler, Çine ve Köşk ilçelerindeki değişik okullarda 01.11.2022 tarihinde meydana gelen gıda zehirlenmesi sonrası 3 adet yemek numunesi alınmış olup, yapılan analiz sonucunda makarnada olumsuzluk tespit edilmiştir. Bahse konu makarnada, hazırlama ve dağıtım sonrası, bekleme süresinin uzaması nedeniyle, olumsuzluk oluştuğu değerlendirilmektedir. Konu uzmanları tarafından işletmenin üretim ve dağıtım prosesleri incelenerek gerekli idari tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Konu ile ilgili idari ve adli süreçler devam etmektedir”