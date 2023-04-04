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Aydın’da Suriyeliler birbirlerini bıçakladı. 1 kişi öldü

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çalışan iki Suriyeli şahıs arasında kavga çıktı. Karnından bıçaklanan 23 yaşındaki Suriyeli hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:01
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Aydın’da Suriyeliler birbirlerini bıçakladı

Aydın’da Suriyeliler birbirlerini bıçakladı. 1 kişi öldü
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DHA’nın haberine göre, Aydın’ın kırsal Başaran Mahallesi’ndeki bir hayvan çiftliğinde çalışan her ikisi de Suriye uyruklu M.E.H. ile Muhammed Elmuhammed Yusuf arasında, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada karnından bıçaklanan Muhammed Elmuhammed Yusuf, kanlar içinde yerde kaldı. İş yeri sahibi A.Ç.’nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhammed Elmuhammed Yusuf, ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Muhammed Elmuhammed Yusuf, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis, kaçan M.E.H.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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