Ayhan Bora Kaplan anlatımı -3

Gazeteci Timur Soykan’ın, Halk TV’deki Ayhan Bora Kaplan anlatımının 3. bölümünde mafya, emniyet, siyaset, yargı, ilişkilerine devam ediyorum.

Muhammed SA. açıklamalar yaptı.

Skandal 5:

Timur Soykan: Uğur Dündar meslek büyüğümüz o açıklamaları yaptı ya bakın gerçekten söylüyorum gerçek bu bir devlet krizi falan değil bu bir devlet çürümesi.

OU Not: Sadece Halk TV programcılarına değil özgür televizyon moderatörü ve yorumcularına uyarımdır.

Devlet krizi ve devlet çürümesi yerine şu ifadelerin kullanılması gerekir:

-İktidar krizi ve iktidar çürümesi…

Ya da;

-Devlette kriz yaratanlar ve devleti çürütenler…

Timur Soykan: Muhammed SA. bunların şirketi var Elmacı Market diye Pazarlama İnşaat sürüyle adı olan şirketler var ya çetenin…

Ayhan Bora Kaplan gayri resmî sahibi Serdar Sertçelik gayri resmî ortağı birinin üstüne görünüyor.

Adam inşaat malzemeleri satıyor diyor ki ortak olayım bakıyorlar orada markette satacaklar benim malzemeleri gidip konuşuyor adamı alıyorlar.

Serdar Sertçelik'le birlikte, bakın Serdar Sertçelik ve yine çetenin çok önemli elemanlarından muhasebeci kendisi kafasına silah dayıyorlar.

Evet silah dayıyorlar kafasına ve adamın çeklerini alıyorlar, otomobillerini alıyorlar ve adamın ticari itibarını yerle bir ediyorlar.

Adam Antalya'da yaşıyor. Bütün param gitti diyor. Çekler alındı, arabalarım alındı filan faaliyetlerim alt üst oldu ve bırakmadılar ki tehdit üstüne tehdit diyor.

Şikâyetçi oluyor ama ‘Ankara'ya gitmeye korkuyorum’ diyor ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na veriyor şikâyet dilekçesini, Ankara Cumhuriyet Savcılığına gönderilmek üzere.

Ve sonra diyorlar ki ‘Ankara'ya gel’ Ankara'ya bir geliyor abi emniyetin bahçesine bir giriyor 20-25 tane Ayhan Bora Kaplan ve adamları.

20-25 kişi alıyorlar bunu bakın karnına silah dayayan Serdar Sertçelik bir arabanın bagajına koyuyorlar araba ayrıcalıklı araba kare kotlu ve durdurulmuyor trafikte.

Bir yere götürüyorlar, balkonda çocuğunun oynadığı görüntüleri gösteriyorlar adama adam şeye kaçıyor yurt dışına kaçıyor.

Skandal 6:

Cimer'e başvuruyor diyor ki;

‘Ben bunları yaşadım malıma çöktüler. Her şeyime çöktüler silah dayadılar, oğlumla çocuğumla beni tehdit ediyorlar. Balkonda çocuğum oynarken görüntüleri gönderiyorlar bana…”

Cimer’den yanıt geliyor 3 gün sonra diyor ki;

‘Olur mu böle bir şey Marsilya Konsolosu’na gidin size yardım edecekler.’

Marsilya Konsolosluğuna gidiyor Marsilya Konsolosluğu diyor ki;

‘Burası hukuk devleti öyle şey mi olur diyor gidin Türkiye'ye hakkınızı arayın.’

Adam Antalya'ya geliyor havalimanına iniyor telefonu açıyor ilk arayan kim Ayhan Bora Kaplan’ın adamı.

Yine dönüp uçağa binip Almanya'ya kaçıyor diyor ki; “Ben nasıl hakkımı arayayım nasıl kendimi koruyayım?”

2021'de Antalya Başsavcılığına yaptığı suç duyurusu sümen altı ediliyor, yok ediliyor.

Bakın eski Türkiye derdik derdik yani ya Türkiye Cumhuriyeti'nde suç duyurusu kaybolmazdı ya alın size yeni skandal bütün adama bunları yaşatıyorlar.

Ve bir tane daha anlatayım yaşadığı şeyi…

Adam Almanya'ya kaçıyor, eşi çocuklarını okula götürüyor okula bırakıyor dönerken yanına biri geliyor koluna giriyor ve diyor ki;

-‘Muhammed SA. çok konuşuyor seni ve çocuklarını düşünüyorsa konuşmasın.’

Adam yurt dışındayken ailesini tehdit ediyorlar ve bu adamın suç duyurusu yok ediliyor.

Muhammed SA. ne yapsın kime gitsin?

Bizim vergileriyle bizim ödediğimiz bizim ayakta tuttuğumuz devletimiz yoksa kime gitsin?

Ve bu iddianame de yok hâlâ. Muhammet SA. en son duruşmaya katıldı orada yaşadıklarını anlattı, hatta Sinan Ateş cinayetinin önce Ayhan Bora Kaplan’a ihale edildiğini iddia etti.

Şule Aydın: Şimdi kime gidecek hangi kapıyı çalacak?

Timur Soykan: Yok ki çalacağı kapı, yok.

Şule Aydın: Devlet arkasında, kamu arkasında, kamu bankasından kredi verilebiliyor bu adamlara.

Timur Soykan: 32 tane şirketi var çökülmüş şirketler.

Elmacı Market dedim ya, çuval çuval para çıkartıp kuyumcuya götürüyorlar tekrar başka şirket alıyorlar.

Murat Ağırel ilk defa haberleştirdi. Kamu bankalarından mafyaya 1 milyar 300 milyon lira kredi verilmiş.

Bunu skandal kelimesi açıklamaz

Murat Ağırel: Teminatsız.

Timur Soykan: Teminatsız evet ve nasıl oluyor biliyor musun? O şirketlere çöküyorlar ya o şirketlerin sicili temiz ya çöküyor o şirkete.

Bir iddiaya göre bir kamu bankası 700 milyon lira veriyor o biraz önce kafasına silah dayadığını söylediğim yani Muhammet SA’ya çökenler var ya onun kardeşi o krediyi imzalayan kamu bankasının müdürü.

Mafyaya dünyanın hiçbir yerinde kamu bankasının kredi verdiğini göremezsiniz.

Bakın Kolombiya'ya, gidin yani narko devletler diyoruz ya orada göremezsiniz bunu veya bu skandalın örtüldüğünü göremezsiniz.

‘Darbe iddianamesi kumpas’ filan diyorlar ya ben size bir şey söyleyeyim mi?

Ayhan Bora Kaplan iddianamesi siyasilerin, kamu görevlilerinin, bürokratların suçlarının örtüldüğü bir iddianame. Gerçekten suçların örtüldüğü bir iddianame.