‘15 Temmuz’da silahları nereden bulduğumu söyleyemem’ Ayhan Bora Kaplan hakim karşısında konuştu

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde savunmasını yaparken önemli açıklamalarda bulundu. Kaplan, 15 Temmuz günü ellerinde bulunan uzun namlulu silahları nereden bulduklarını duruşma salonunda açıklamayacağını ifade etti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülen davanın bugünkü celsesi 45 dakika geç başladı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ayhan Bora Kaplan, savunmasında hakkındaki hiçbir suçlamayı kabul etmedi ve “7-8 aydır atılan iftiralar karşısında şaşkınlık içindeyim. Kaçarken yakalandığım söylendi. Kaçacak insan iki gün önce tarifeli uçak bileti alır mı, geri zekalı mı? Kaçacak adam kendi pasaportu, kendi arabasıyla gider mi?” ifadesini kaydetti.

Yere yatırılarak gözaltına alınmasının şov olduğunu ve gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını ileri süren Kaplan, “Polisler burada. Kameraların olmadığı oda ve koridorlarda ellerimiz arkadan kelepçeli, dizlerimizin üzerine çökerttiler. Gelen giden polis ‘Lan sen misin Bora Kaplan?’ diye tekme attı.” dedi.

“SOYLU HAKKINDA BİLGİ VERMEM İSTENDİ”

Emniyette sorgulanırken, kendisinden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı emniyetçiler hakkında bilgi vermesinin istendiğini aktaran Kaplan, “Defalarca mülakata aldılar. En son 7-8 sayfa bir şey getirdiler. Bunları kabul ettiğim takdirde sadece Erkan Doğan suçlamasından sevk edileceğim, en fazla 1 yıl hapis yatacağım söylendi. Baktım, akla hayale gelmez şeyler, tanımadığım isimler. İmzalamayacağımı belirtince, ‘Sen bilirsin’, ‘üzerine üç cinayet çıkarmazsak’, ‘sana selam vereni yakmazsam’ denildi.” İfadelerini kullandı.

Kaplan, son ifadesinin 8-10 saat sürdüğünü ve kendisine 40-50 kişilik bir liste verilip bu kişileri tanıyıp tanımadığının sorulduğunu ifade etti ve “Tanıdıklarımı söyleyince, ‘Ooo, örgüt olduğunu kabul ediyorsun.’ dediler. ‘Hayır, ben tanıdıklarımı söylüyorum.’ cevabını verdim. İfadelerimi tamamen reddetmiyorum, ama üzerinde oynamalar var.” açıklamasını yaptı.

Halk TV’den Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre, Kaplan, “FETÖ’cülerin yaptığından daha fazla kumpasa düştük.” deyince Mahkeme Başkanı, “Sana niye kumpas kursunlar?” sorusunu sordu. Mahkeme Başkanına, “Ona geleceğim. Tek tek anlatacağım, siz de kanaat getireceksiniz.” cevabını verdi ve Ankara’da hangi mekanları nasıl aldığını, polislerin baskısı sonucu eğlence sektöründen nasıl çekildiğini anlattı.

“15 TEMMUZ’DA SİLAHLARI NEREDEN BULDUĞUMU SÖYLEYEMEM”

Ayhan Bora Kaplan, Erkan Doğan’ın aleyhinde verdiği ifadelerinin nedenlerini anlatırken, “15 Temmuz’daki fotoğraflarımdan sabıkalı biri olduğumu düşünmüş olabilir.” İfadesini kullanınca dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Mahkeme Başkanı, Bora Kaplan’a “15 Temmuz fotoğrafında suçlu ifaden yok ki.“ deyince Kaplan, “Suçlu ifadem yoksa polisler bana niye o fotoğrafı sordu?” cevabını verdi. Kaplan’a, “O uzun namlulu silahları nereden buldun?” sorusu yöneltilince, Kaplan silahların kaynağını söylemedi.

Kaplan, “Burada söyleyemem. Size özel söylerim. Zaten burada söylediklerimiz an be an internete düşüyormuş. Bu da düşerse ne olur? Şu arkaya geçelim, size söyleyeyim. Yoksa her yere yayılır.” açıklamasını yaptı.