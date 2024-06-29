Ayhan Bora Kaplan Davasından Tutuklanan Polisler Hakkında Darbe Soruşturması Çöktü. 4 Ayrı Suçtan Yargılanacaklar

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Ayhan Bora Kaplan Davasından Tutuklanan Polisler Hakkında Darbe Soruşturması Çöktü. 4 Ayrı Suçtan Yargılanacaklar

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten Murat Çelik ve ekibi hakkında içerisinde TCK'nın 257, 258, 277 ve 283. maddelerine yer verildiği iddianame hazırlandı.

Organize silahlı suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik başlatılan soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ve ekibi hakkında anayasal suçlar iddiasıyla iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi. Söz konusu iddianamede darbe teşebbüsü iddiaları yer almazken, iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulunan hukukçular, suçlamaların alt sınırının 1 ve 2 yıl olduğunu ifade ederek, tahliyelerin yapılabileceğini belirtti.

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DARBE TEŞEBBÜSÜ İDDİALARI YER ALMADI

Darbe teşebbüsüne ilişkin iddialarına yer verilmeyen söz konusu iddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun 257, 258, 277 ve 283. maddelerine yer verildi. Şüpheliler hakkında görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması ve görevi ihmal suçlamalarına ilişkin iddianamenin değerlendirilmesine başlandı.

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TAHMİNLER TAHLİYE YÖNÜNDE

İddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulunan hukukçular, suçlamaların alt sınırının 1 ve 2 yıl olduğunu belirterek, tensip ile tahliyelerin yapılabileceği belirtildi. EGM tarafından hazırlanan rapor ve değerlendirmelere göre, şüphelilerin kısa süre içinde görevlerine dönebilecekleri değerlendiriliyor.

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NE OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilen ve arlarında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Komiser Ufuk Gültekin ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan da bulunduğu 7 zanlı, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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