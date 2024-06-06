Ayhan Bora Kaplan anlatımı -4

Özgür ya da yandaş televizyonlarda izlediğimiz mafya lideri Ayhan Bora Kaplan davası ile ilgili haberlerde iki önemli özellik dikkat çekiyor.

Birincisi;

Özgür medya, mafyanın siyasi ve yargı ağının ortaya çıkartılması için iddianamede yer alan tüm kritik bilgilerin şifrelenerek, kapatılma çabasını olanca şeffaflığı ile ortaya koyuyor.

İkincisi;

Yandaş medya dava dosyasının kapatılarak Ayhan Bora Kaplan’ın siyasi ve yargı ağının ortaya çıkarılmaması için yayın yapıyor.

Halk TV’deki Timur Soykan anlatımına devam ediyorum.

Skandal 7:

Ayhan Bora Kaplan diyor ki;

‘Emniyet Müdürlüğünde organize şubenin eski müdürü Alparslan bana geldi 250.000 dolar rüşvet istedi…’

Bakın iddianameye giren ifadesinden bahsediyorum bu iddianamede bu var.

‘Başka bir komiser geliyor organize şubeden o da aylık 30.000 lira benden rüşvet istedi’ vermedim diyor.

Verdim der mi? Vermedim diyor ama şimdi bu ifadeyi iddianameye giren bu ifadeyi biz ne yapacağız ülke olarak yani bir emniyet müdürü, organize şube müdürü gitmiş ifadesine göre bunu söylemiş.

Ya bu soruşturuluyor mu? 250 bin dolardan bahsediyoruz kaç milyon lira bilmiyorum hesaplayamıyorum bile.

Bakın Ayhan Bora Kaplan diyor ki, bu çok gündeme de geldi, kayıt dışı ifadesinde söylüyor bunu, bir de böyle bir kural var nasıl oluyor anlamıyorum.

Önceden mülakat yapılıyor kayıt dışı ifadede anlatıyor sonra normal ifadeye geçmiyor.

Büyük skandal: 8

Adam diyor ki;

‘Yüksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı arkadaşlar. Bütün bu soruşturmaları yapan kişi ve diyor ki, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ya Adliye'nin Ankara'daki en yüksek makamındaki kişi. Diyor ki, bu kişiye villa aldım ev aldım.’

Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz ama bunu söylüyor o mülakatta.

Bu iddiayı söyledikten sonra gizli tanık Serdar Sertçelik de bunu söylüyor.

19 sayfalık ifade var ya orada geçiyor ama iddianameye bunu da koymuyorlar.

Bu da iddianamede yok ama gizli tanığın 19 sayfalık ifadesinden biliyoruz.

Şule Aydın: Yani Ayhan Bora Kaplan villa aldım diyor, diğer gizli tanık da devam ettiriyor arabasını da eşyalarını da yeniledik diyor.

Timur Soykan: O villayı söylemiyor şunu söylüyor, mobilyalarının yenilenmesini sağladık, mobilyacının da adını veriyor, bir de mobilyacı da öyle ifade veriyor.

‘Arabası vardı lüks bir model ama markayı söylemeyeyim, onu aldık galeriye verdik ona üst modelin sıfırını götürüp verdik’ diyor, Serdar Sertçelik de bunu söylüyor.

Barış Pehlivan: Yüksel Kocaman şu an Yargıtay üyesi ve Ayhan Bora Kaplan’la tanışıklığını kabul ediyor.

Ben Yüksel Kocaman'a dair çok haber yazmış bir gazeteciyim.

Yüksel Kocaman Ankara Cumhuriyet Başsavcısıydı.

‘Kadıoğlu soruşturması’ diye ünlü bir cinayet soruşturmasında yaptığı usulsüzlükleri bilinen bir isimdi. (İddia ediliyordu- OU)

O kadar fazla sıkıştı ki, görevden alınacak mı alınmayacak mı tartışmalarının ortasında, evlendiği gün eşiyle saraya gitti.

Erdoğan’ın yanında eşinin gelinlik, kendisinin damatlığıyla fotoğraf çektirdi.

Bu ülkenin suç örgütü liderlerinden birisinin ve gizli tanığın araba ve villa aldık diye suçladığı bir isim şu an Yargıtay Üyesi.

Emniyet müdürlerini düzenli olarak açığa alan bir sistem var değil mi?

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurduğu oyun bir şekilde olursa Yüksel Kocaman da temizlenecek, anlatabiliyor muyum?

Yani sadece Ayhan Bora Kaplan temizlenmeyecek, Yüksel Kocaman’a da iftira atmışlar olacak anlatabiliyor muyum?

Timur Soykan: Ama şunu belirteyim, Yüksel Kocaman da bu iddialarla ilgili Seyhan Avşar'a konuşmuştu villam yok, ev almadım kesinlikle otomobil almam da söz konusu değil.

Bu iddiaları yalanladı ‘kripto FETÖ’cüler var emniyette’ dedi.

‘Bu operasyonun hedefi Süleyman Soylu’dur’ dedi.

Bakın bu da olay olmadı, normalde bir Yargıtay savcısı eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı bunu söylese çok büyük olay olur, o da olay olmadı.

Yüksel Kocaman, 2017 ile 2020 yılları arasında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’ydı. O tarihlerdeki takipsizliklere bakacağız.

Bu dönemde Ayhan Bora Kaplan hakkında acayip dosya açılıyor, 56 tane.

MASAK’tan gelen bilgi var.

2017'de 2018'de 2019'da açılıyor.

Uyuşturucu kaçakçılığı var, organize suç örgütü kurmak var, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak var, parada sahtecilik var, yaralama var, alıkoyma var.

Hepsinde de takipsizlik kararı var.

Ya bu nasıl olabiliyor?

Son hazırlanan 2023'teki iddianame var ya ne deniyor biliyor musun?

‘Özellikle 2018'deki için bu takipsizlik kararlarında deliller göz ardı edilmiş’ diyor.

Deliller göz ardı edilmiş bu çok büyük suç.

Polis fezlekesi gelmeden dosya kapatılmış.

Yarın: Ayhan Bora Kaplan anlatımı -5-