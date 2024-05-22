Ayhan Bora Kaplan duruşmasında Soylu'ya büyük suçlama: Devlet büyükleri hakkında doğru konuş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayhan Bora Kaplan duruşmasında Soylu'ya büyük suçlama: Devlet büyükleri hakkında doğru konuş

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının bugünkü duruşmasında öldürülen Mahfuz Tatar’ın kardeşi İlhan Tatar ifadesinde İçişleri Bakanı eski Süleyman Soylu hakkında ağır suçlamalarda bulundu.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20’si tutuklu 61 sanığın yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Mahfuz Tatar cinayetine ilişkin müştekiler bu duruşmada dinlendi. Müştekilerden öldürülen Mahfuz Tatar’ın kardeşi İlhan Tatar, ”Bürokrasinin, hakimlerin ve savcıların olduğunu biliyoruz bu cinayette. Suç duyurularımız hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Biz bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Şikayetçiyim” diye konuştu.

İLHAN TATAR: KAPLAN İLE SOYLU BARON

Müşteki Mahfuz Tatar’ın kardeşi İlhan Tatar, Ayhan Bora Kaplan’ın kendisine bu işten çekilmesi için adamları aracılığıyla para teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

Tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan’ın ”Ağabeyin uyuşturucu ticareti yapıyor muydu?” sorusuna, İlhan Tatar, ”Asıl baron sensin, seninle Süleyman Soylu” diye yanıt verdi.

BORA KAPLAN: DEVLET BÜYÜKLERİMİZ HAKKINDA DOĞRU KONUŞ

Bunun üzerine Ayhan Bora Kaplan, İlhan Tatar’a “Devlet büyüklerimiz hakkında doğru dürüst konuş” şeklinde karşılık verdi.

HTS KAYITLARI TALEP EDİLDİ

İlhan Tatar’ın avukatı ise ”Müvekkilim Ayhan Bora Kaplan’ın ağabeyinin cinayetinde azmettirici olduğunu belirtiyor, ancak kolluk, mahkeme hiçbir zaman HTS kayıtlarını talep etmedi. Dosyaya celp edilmesini istedik ama celp edilmedi” şeklinde konuştu.

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