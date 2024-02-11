Ayı üzümü yaşlanmayı önlüyor

Asidik madde açısından çok zengin olan ayı üzümü alternatif tıpta yüzyıllar boyunca kullanılan besinlerden biridir. Amerika’ya özgü bir besin olan ayı üzümü kadınlarda sıkça rastlanan idrar yolu hastalıklarında doğal bir ilaç olarak kabul edilir. Genellikle çay şeklinde tüketilir.

Amerika yerlileri olan Kızılderililerin sıkça kullandığı ayı üzümünün bilimsel adı Cranberrydir. Ayı üzümü adının verilmesinin sebebi ise ayıların bu besini çok sevmesidir. Ekşi bir tada sahip olan ayı üzümü, görünüm olarak murt ve yaban mersini gibi besinlere benzer. Fakat ayı üzümü çok açık bir kırmızı renge sahiptir. Bu nedenle bazı yerlerde kırmızı ayı üzümü olarak da anılır. Hydroquines, ayı üzümünün içindeki en aktif maddedir. Bu madde asitli bir yapıya sahiptir. Yakıcı değil iyileştirici bir madde olan hydroquines, özellikle enfeksiyonla savaşan bir şifadır.

Kitaplarda yer alan bilgilere göre Kızılderililer hastalıklardan korunmak için her gün bir bardak ayı üzümü çayı içerlermiş. Hydroquines maddesinin yanında gallik, ursolik ve tannik yani flavonoidler bakımından da zengindir.

Adet sancılarını hafifletir. Fazla tüketimi zararlıdır. Ayı üzümü mesane ve böbrekte taş ve kum oluşmasını engeller. Kadınlarda sıkça görülen idrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Hücreleri canlandırarak yaşlanmayı geciktirir. Kanserli hücrelerin oluşmasını önler.



NASIL YAPILIR?

Kurutulan ayı üzümü ve yaprakları yıl boyu tüketilmeye hazırdır. Toplanan ayı üzümü ve yaprakları 40 derecelik ateşte kurutulur. Kuru ve nemli olmayan bir yerde saklanmalıdır. Kurutulan bu yaprak ve ayı üzümü havanda toz haline getirilir. Bir buçuk su bardağına bir yemek kaşığı bu tozdan eklenerek kaynatılır. 10 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alınıp süzülerek bardağa dökülür. Günde bir bardak içilebilir. İki haftadan uzun bir süre içilmesi önerilmez. Sebebi ise çok güçlü bir toksin atıcı olduğundan vücuttaki sıvı miktarını azaltabilir.

ÇAYININ FAYDALARI NELER

Vücuttaki dezenfeksiyon etkisine sahip olan ayı üzümü çayı, kadınlarda daha sık görülen idrar yolu enfeksiyonunun oluşma riskini düşürür. Fazla nikotin ve kafein tüketen kişilerde kan koyulaşır. Bu maddeleri bırakan kişilerde kolesterol yükselir ve ani kalp hastalıkları çıkabilir.

Uzmanlar bu maddeleri kullanmayan veya bırakan kişilerin ayı üzümü gibi kan seviyesini incelten ve kan hücrelerini artıran besinler tüketilmesini tavsiye eder. Hücreleri canlandıran ayı üzümü çayı sinir sistemini de rahatlatarak gün içinde yoğun iş temposunda yaşanan stres ve depresyonun önüne geçer.

İçindeki asitler sayesinde mesane ve böbreklerde oluşan kristalleşmiş taşları kuma çevirerek idrar yoluyla vücuttan atılmasını sağlar. Bu faydayı sağlarken vücutta su çok kullanılır. Bu yüzden uzmanlar ayı üzümü kullanan kişilerin bol su tüketilmesini önerir.

Mevsim geçişlerinde artan virüs ve enfeksiyonlu hastalıkların sebep olduğu belirtileri azaltmak için de ayı üzümü çayı önerilir. Boğaz ağrısı veya balgam birikmesinde içilebilir.

Vücutta biriken mikrop ve toksinleri atarak yağ birikimini önler. Bu yüzden kilo vermeye çalışanlar için de mükemmel bir çaydır. Yağları hızla yakan ve bağırsak işlevselliğini artıran ayı üzümü çayı besinlerden kalan atıkların birikmesinin de önüne geçer.

Sindirim sorunlarından biri olan kabızlığın önüne geçer. Ancak aşırı tüketilmemesi gerekir. Aksi halde ishale sebep olur.