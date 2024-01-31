Saçları kuvvetlendiriyor. İşte şifa saçan ot

Cemile Balcı
Saçları kuvvetlendiriyor. İşte şifa saçan ot
Saçları kuvvetlendiren ve şifa saçan ot olarak bilinen yosunun faydaları dikkat çekti.

Yosun otu, doğanın bize sunduğu şifalı bitkilerden biridir. Çiçek açmayan bu bitki, suyun yüzeyinde veya dibinde yaşar.

Yosun otunun pek çok faydası vardır. İşte o faydaları...

Cilde sürülürse, incelmeye yardımcı olur.

Kaynatılırsa, bağırsaklardaki parazitleri temizler.

Saçlarla yıkanırsa, saçları güçlendirir.

Yosun otundan çay yapmak da mümkündür. Bunun için şunlara ihtiyacınız vardır:

4 gram yosun

Bir limon

Bir tatlı kaşığı bal

İki bardak su

Yosunları ezerek bir kaba koyun. Üzerine limon rendesi ve su ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kaynatın. Süzerek bir bardağa alın. Bal ekleyerek içebilirsiniz. Bu çay, mide rahatsızlıklarına, sindirim sorunlarına ve kabızlığa karşı etkilidir.

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