Saçları kuvvetlendiriyor. İşte şifa saçan ot

Yosun otu, doğanın bize sunduğu şifalı bitkilerden biridir. Çiçek açmayan bu bitki, suyun yüzeyinde veya dibinde yaşar.

Yosun otunun pek çok faydası vardır. İşte o faydaları...

Cilde sürülürse, incelmeye yardımcı olur.

Kaynatılırsa, bağırsaklardaki parazitleri temizler.

Saçlarla yıkanırsa, saçları güçlendirir.

Yosun otundan çay yapmak da mümkündür. Bunun için şunlara ihtiyacınız vardır:

4 gram yosun

Bir limon

Bir tatlı kaşığı bal

İki bardak su

Yosunları ezerek bir kaba koyun. Üzerine limon rendesi ve su ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kaynatın. Süzerek bir bardağa alın. Bal ekleyerek içebilirsiniz. Bu çay, mide rahatsızlıklarına, sindirim sorunlarına ve kabızlığa karşı etkilidir.