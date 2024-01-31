Saçları kuvvetlendiriyor. İşte şifa saçan ot

Yosun otu, doğanın bize sunduğu şifalı bitkilerden biridir. Çiçek açmayan bu bitki, suyun yüzeyinde veya dibinde yaşar.
Yosun otunun pek çok faydası vardır. İşte o faydaları...
Cilde sürülürse, incelmeye yardımcı olur.
Kaynatılırsa, bağırsaklardaki parazitleri temizler.
Saçlarla yıkanırsa, saçları güçlendirir.
Yosun otundan çay yapmak da mümkündür. Bunun için şunlara ihtiyacınız vardır:
4 gram yosun
Bir limon
Bir tatlı kaşığı bal
İki bardak su
Yosunları ezerek bir kaba koyun. Üzerine limon rendesi ve su ekleyin. Yaklaşık 5 dakika kaynatın. Süzerek bir bardağa alın. Bal ekleyerek içebilirsiniz. Bu çay, mide rahatsızlıklarına, sindirim sorunlarına ve kabızlığa karşı etkilidir.
İlgili Haberler