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Dünyaya en yakın noktaya gelecek. Tarihi ve saati açıklandı

Gökbilimciler bugün Ay’ın Dünya’ya en yakın seviyeye geleceğini duyurarak ne zamana kadar süreceğini de belirttiler.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 10:51
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Ay'ın Dünyaya en yakın seviyeye geleceği tarih ve saat belli oldu

Dünyaya en yakın noktaya gelecek. Tarihi ve saati açıklandı
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ABD medyasındaki bilgilere göre, uzmanlar bugün gökbilimleri açısından tarihi bir gün olacağını duyurdu. 

Gökbilimcilerin yaptıkları hesaplamalara göre, Ay, Dünya'ya en yakın seviyeye gelecek.

Uzmanlar Ay'ın bugün Dünya'ya 992 yıldır yaklaşmadığı kadar yaklaşacağını bildirdi. Bu da 1030 yılından beri en büyük yakınlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçecek.

BUGÜN BAŞLAYACAK 25 OCAK’A KADAR SÜRECEK

21 Ocak 2023'te Ay, Dünya'ya son bin yıldır olmadığı kadar yaklaşacak. Bu yakınlaşma tahminen 356 bin 568 kilometre olacak. Ay'ın Dünya'ya bu denli yaklaşmasının kıyı bölgelerinde gelgitlere neden olmasının beklendiği kaydedildi. Bu gelgitlerin 25 Ocak'a kadar süreceği tahmin ediliyor.

BİLİM İNSANLAR 2030’U İŞARET ETTİ

Yörüngesindeki oynaklık nedeniyle Ay belli dönemlerde Dünya'ya yaklaşıyor. Bilim insanları 2030'lu yıllarda Ay'ın en yakın konuma geleceğini öngörüyor. Öte yandan Ay'ın Dünya'ya konumunun gel-git etkisini yarattığı uzun yıllardır bilinen bir diğer gerçek. Hem Ay'ın yarattığı çekim etkisi hem artan deniz seviyesi birleştiğinde 2030'lu yıllarda rekor düzeyde sel baskınları yaşanabilir.

İLK KEZ 1728’DE OYNAKLIK GÖRÜLDÜ

Nature Climate Change dergisinde yayımlanan makaleye göre Ay'ın yörüngesindeki bu oynaklık ilk kez 1728 yılında kayıtlara geçti.

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vatandaş
21.01.2023 11:51
buda bizi teğet geçicek :)))  
 
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