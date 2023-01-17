Ay'ın en net fotoğrafları ortaya çıktı. Dünya'dan çekilmişti

Güçlü bir radar ışınlarını kullanan bilim insanları, Dünya'dan şimdiye kadar çekilmiş en yüksek çözünürlüklü Ay görüntülerini paylaştı.

Amerikan Astronomi Derneği'nin (AAS) Washington'daki toplantısında paylaşılan fotoğraflarda NASA'nın Apollo 15 görevinin iniş alanını ve Dünya'nın önemli bir çarpma özelliği olan Tycho kraterini gösterildi.

Dünyanın en büyük yönlendirilebilir radyo teleskobu unvanını taşıyan ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Green Bank Teleskobu tarafından çekilen fotoğraflar, görenleri hayrete düşürdü.

100 metre çapındaki teleskobun radar bölümünün başkanı Patrick Taylor, Ay'a radyo dalgaları gönderdiklerini ve verileri Hawaii'deki Very Long Baseline Array adlı radyo teleskobuyla yakaladıklarını belirtti.

Taylor, Green Bank Teleskobu'nun bu süreçte sadece 700 wattlık güç harcadığını, bunun bir ev aleti ya da birkaç ampulle yarışabileceğini açıkladı.

DAHA NET FOTOĞRAFLAR GELEBİLİR

Araştırmacılar, Green Bank Teleskobu'nda yaklaşık 700 kat daha fazla güçle, 500 kilowattla iletim yapabilmeyi hedefledi. Böylece daha net görüntülerin elde edilmesinin planlandığını ifade etti.