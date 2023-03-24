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Hava karardı gökyüzündeki parıltı merak uyandırdı

Düzce’de havanın kararmasının ardından Ay ve Venüs gezegeni yan yana görüldü. Vatandaşlar telefonlarına sarılarak gökyüzünü fotoğraflamaya çalıştı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 22:00
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Ay'ın hemen altındaki parıltı merak uyandırdı

Hava karardı gökyüzündeki parıltı merak uyandırdı
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(İHA) İftarın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, gökyüzünde Ay’ın hemen altında parlayan bir ışıltı ile karşılaştı. Önce yıldız sanılan parıltının daha sonra Venüs gezegeni olduğunu öğrenen vatandaşlar telefonları ile bu anı kaydetti. 

Arkadaşları ile gökyüzündeki durumu fark ettiklerini belirten Furkan Erdem, “Geçenlerde de aynı durum oluşmuştu. Bu durumu araştırdığımızda Venüs gezegeni olduğunu anladık. Çok da güzel bir görsel oluştu. 

Fotoğraf makinesi ile durumu çekmeye çalışıyoruz bizde. Türkiye’nin dört bir yanından gözüküyor herhalde. Kayseri’den bir tanıdığımız yazdı. Onlar da gökyüzünde bu durumu görmüşler” dedi.

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