Yılmaz Özdil 11 kelimelik bir twit attı 40 cilt ansiklopedi değerinde. Geceleri dost sohbetlerinde herkes bunu tartışacak

Başta anayasanın yok sayılarak rafa kaldırılması, ekonominin göz göre göre kötü yönetilmesi sonucunda halkın çok büyük bir kısmının bile isteye fakirleştirilmesi, sporda şiddet olaylarının zirve yapması, uyuşturucu mafyalarının ülkede cirit atması ve sınırların yol geçen hanına dönmesi gibi konular nedeni ile ülke yönetiminin bu kadar kötü olması usta gazetecinin de tepki göstermesine neden oldu.

Gündemde olan olaylara ilişkin çektiği video ve yaptığı paylaşımlar ile olaylara tepkisini gösteren Usta gazeteci, son yılları sadece 11 kelimede özetledi.

Yaptığı paylaşımla 40 ciltlik bir ansiklopedi değerinde açıklama yapan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Çok kötü yönetildiğimiz günler görmüştük ama, ebemizin örekesini ilk defa görüyoruz!”

Ekonomi alanında atılan yanlış adımlar sonucunda dolar bugün 29,15 lira, Euro 32,01 lira değerinde. Nas diyerek dünyanın tam tersi yönünde adım atan hükümet önce faizleri 8,5 puana kadar düşürdü. Türk lirasının değer kaybı tarihi zirveyi her geçen tekrar tekrar kırarken seçimlerden sonra nas politikasından vazgeçildi ve para politikasında faizler bugün itibari ile 42,5 puana kadar çıkarıldı.

Hukuk alanında AİHM ve AYM kararları yok sayılarak her gün yeni bir kriz çıkarken son olarak hakkında tahliye kararı olmasına rağmen milletvekili Can Atalay halen tutuklu bir şekilde hapiste tutuluyor.

Sınırlarda yeteri kadar önlem alınmaması nedeni ile her gün onlarca sığınmacının giriş yaptığı ülkemizde bugün sığınmacıların sayısı milyonlar ile ifade edilmekte..

Usta gazeteci Özdil, bu ve benzeri olaylardan dolayı tepkisini attığı twit ile gösterdi.