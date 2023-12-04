Az paraya çok iş öldürüyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Beytullah Çakal, çalışma hayatının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini ifade ederek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Az paraya çok iş öldürüyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Çalışma hayatının kalp sağlığı üzerindeki etkileri merak konusu olmaya devam ediyor. Uzmanından konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Doç. Dr. Beytullah Çakal, “Geliri düşük olup stresli ve yorucu işlerde çalışan erkeklerin kalp krizi riskinin daha fazla olduğunu” söyledi.

Stresli bir çalışma ortamının kalp krizi veya felç tehlikesini yükselttiğini belirten Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Çakal, “İş hayatındaki yoğunluk, baskı, değişkenlik ve sorumluluk, stres seviyesini artırabilir. Sürekli stres, kan basıncını ve kalp ritmini yükseltir, kalp-damar sistemine zarar verir. İş stresi, damar içinde plak birikmesine ve damar daralmasına neden olarak tansiyonu yükseltir” diye konuştu.

OBEZİTEYLE EŞİT RİSK FAKTÖRÜ

Düşük gelirli ancak yorucu mesleklerin erkeklerde kalp hastalığı riskini iki katına çıkardığını ifade eden Doç. Dr. Beytullah Çakal, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yaptığı bir araştırmayı paylaştı:

Kalp hastalığı olmayan, ortalama 45 yaşında yaklaşık 6500 beyaz yakalı işçi 2000 ile 2018 yılları arasında izlendi. Ankete katılanların 3118’i erkek, 3347’si kadındı. İşçilerin sağlık ve işyeri anketleri değerlendirilerek iş stresi ve çaba-ödül dengesizliği ölçüldü. İş stresi veya çaba-ödül dengesizliği yaşadığını belirten erkeklerin, bu sorunları olmayanlara göre kalp hastalığı riskinin yüzde 49 arttığı tespit edildi. Hem stresli işleri olduğunu hem de yaptığı işin karşılığını alamadığını bildiren erkeklerin, stres altında kalmadığını söyleyen erkeklere göre iki kat daha fazla kalp hastalığı riski taşıdığı görüldü. Bu sonuçlar, iş stresinin obezite kadar kalp damar hastalığı riskini yükseltebildiğini gösterdi.

İŞ ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİR

Uzun çalışma saatleri, fiziksel aktivitenin azlığı, sağlıksız beslenme, sigara ve alkol kullanımı, sosyal izolasyon gibi faktörlerin de kalp sağlığına zarar verdiğini vurgulayan Doç. Dr. Çakal, “Kalp sağlığını korumak için, egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, stresten uzak durmak veya etkili bir şekilde baş etmek, yeterli uyku almak ve sosyal ilişkileri devam ettirmek gereklidir. İş hayatında dengeli bir tutum, genel sağlığı olumlu etkiler ve kalp sağlığını korumaya katkı sağlar” dedi.
İşverenlerin iş-yaşam dengesini desteklemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Çakal, “İşverenler, iş-yaşam dengesini artırmak için esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma imkanı ve ücretli izin gibi seçenekler sunmalıdırlar” diye ekledi.

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