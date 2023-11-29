Uzmanından kritik salgın ve kalp krizi açıklaması

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, dünyada pandemi sonrası kalp krizi vakalarının arttığını ve daha genç yaşlara indiğini söyledi.

Dr. Ahmet Karabacak, “Pandemi bitti ama Kovid-19 aşısıyla ilgili hala kafalarda soru işaretleri var. Aşı güvenli mi, etkili mi, yan etkileri neler? Pandemi sonrası kalp krizi vakaları hem korona virüs hem de korona virüs aşısı yüzünden arttı. Aşı karşıtlarıyla aşı savunucuları arasında büyük bir tartışma var.

Bilimsel verilere baktığımızda pandemi sonrası kalp krizi vakalarının dünyada yüzde 50 oranında arttığını görüyoruz. Kalp krizi yaş ortalaması da düştü. Artık 25-44 yaş arasında daha sık kalp krizi görülüyor. Aşılarla ilgili yapılan çalışmalarda MRNA aşılarının kalp kası iltihaplanması ve kalp krizine yol açabileceğine dair bazı bulgular var. Aşıların ne kadar etkili ve güvenli olduğuna dair kesin bir bilgi yok. Aşı sonrası kalp krizi vakaları rapor edildi. ABD’de aşı olduktan birkaç saat sonra kalp krizi geçirenler oldu. Kovid-19 aşısı sonrası kalp kası iltihaplanması da arttı. İsrail’de yapılan bir çalışmada aşı olmayanlarda Kovid-19 enfeksiyonu sonrası kalp kası iltihaplanması görülme oranı değişmezken aşı olanlarda bu oran yükseldi. Hindistan’da yapılan bir çalışmada da korona virüs aşısı olanların yüzde 42’sinde son 3 ay içinde kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Fransa’da yapılan bir çalışmada da oxford astrazeneca aşısının kalp krizi ve akciğer embolisi riskini artırdığı görüldü. Pfizer, BioNTech ve Moderna aşıları sonrası pıhtılaşma bozuklukları nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm vakaları oldu. Kovid-19 aşıları sonrası tromboembolizm de çok sık görülen bir sorun” dedi.

Dr. Ahmet Karabacak, “Pandemi sonrasında kalp krizi vakalarının artmasının birçok nedeni var. Bunlardan bazıları şunlar: Hastanelerin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle kalp hastalarının yeterli tedavi ve koruma alamaması, salgını önlemek için evde kalmak zorunda kalan insanların daha az hareket etmesi, maske takmanın oksijen seviyesini düşürmesi, salgın nedeniyle yaşanan stres, yeni tip korona virüsün damarlarda iltihaplanmaya yol açması ve Kovid-19 aşılarının olası yan etkileri. Salgın sırasında kalp krizi şüphesiyle hastaneye gidenlerin sayısı çok düştü. Bunun nedeni insanların hastanede enfeksiyon kapma korkusu yaşaması olabilir. Bu da salgın sırasında kalp hastalarının kalp krizini evde atlattığı ve zamanında müdahale edilmediği anlamına gelebilir. Salgın geride kaldı ama Kovid-19 aşılarının ne kadar etkili ve güvenli olduğu hala tartışma konusu. Aşılamadan önce herkese antikor testi yapılsaydı, aşıların koruyuculuğu hakkında daha net bilgi sahibi olabilirdik ama bu çok maliyetli bir işlem” dedi.

"KORONA VİRÜS AŞISI OLAN HASTALARIN KAN CIVILTICI İLAÇLARI KULLANMAMALARINI ÖNERİYORUM"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, korona virüs geçiren ve aşı yaptıran kişilerin kan cıvıltıcı ilaç kullanmak yerine kalp sağlığı tarama muayenesi yaptırmaları gerektiğini belirterek, "Daha önce korona virüs enfeksiyonu geçirmiş veya korona virüs aşısı olmuş kişilerin kalp sağlığı tarama muayenesi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Korona virüs enfeksiyonu veya korona virüs aşısı sonrasında kan cıvıltıcı ilaç kullanmanın kalp krizi riskini azalttığına dair kesin bir kanıt yok. Aksine bu ilaçlar mide kanaması riskini artırabilir. Bu yüzden ben korona virüs geçiren veya korona virüs aşısı olan hastaların kan cıvıltıcı ilaç kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Onun yerine kalp sağlığı tarama muayenesi yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Hem enfeksiyon hem de aşı kalp krizi riskini yükseltebilir. Biz de yaptığımız tarama muayeneleri sonucunda hastanın takip ve tedavi planını oluşturuyoruz" diye konuştu.